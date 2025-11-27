Fed-Bericht: US-Arbeitsmarkt schwächt sich ab

(Reuters) - Die US-Wirtschaft hat sich einer Umfrage der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zufolge in den vergangenen Wochen kaum verändert.

Zugleich schwächte sich jedoch die Beschäftigung in etwa der Hälfte der zwölf Fed-Bezirke ab und die Konsumausgaben gingen zurück, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der Währungshüter hervorgeht. Dem als "Beige Book" bekannten Bericht zufolge setzten viele Unternehmen eher auf Einstellungsstopps oder die natürliche Fluktuation als auf Entlassungen.

Die Fed hatte ihren Leitzins zuletzt zweimal in Folge gesenkt, im September und Oktober um insgesamt einen halben Prozentpunkt auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Währungshüter um Notenbank-Chef Jerome Powell entscheiden am 9. und 10. Dezember erneut über die Geldpolitik. An den Finanzmärkten wird eine weitere Zinssenkung um einen viertel Prozentpunkt als wahrscheinlich angesehen. Diese Erwartung hatte sich zuletzt verfestigt, nachdem der einflussreiche Chef des New Yorker Fed-Ablegers, John Williams, Spielraum für eine baldige Lockerung signalisiert hatte. Innerhalb der Fed ist der Kurs jedoch umstritten.

