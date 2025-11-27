IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: PORR Alles aus einer Hand im Industriebau

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: PORR Alles aus einer Hand im Industriebau

Die PORR Group verbindet in ihrer Sparte Industriebau strategisch das Konzept Alles aus einer Hand mit hohem technischem Anspruch - ein Ansatz, der im hart umkämpften Markt für Industrieanlagen einen klaren Wettbewerbsvorteil darstellt.

Vorteile bei Alles aus einer Hand-Projekten

Die im Februar 2025 von der internationalen Wirtschaftskanzlei Reed Smith veröffentlichte Studie Globales Bau-Update: Die Frage der Projektabwicklung untersuchte verschiedene Projektabwicklungsmodelle im Bauwesen und hob darin die Vorteile des Alles-aus-einer-Hand-Prinzips hervor. Dieses bietet aufgrund der zentralen Gesamtverantwortung des Auftragnehmers klare Vorteile wie z. B. weniger Schnittstellen, geringeres Konfliktpotenzial, höhere Termin- und Kostensicherheit sowie effizientere Entscheidungswege. Risiken wie Planungsfehler oder Lieferkettenprobleme lassen sich so besser steuern. Zudem wird betont, dass integrierte Modelle eine bessere Kommunikation und Risikoverteilung ermöglichen und sich vor allem bei komplexen Industrie- und Infrastrukturprojekten bewährt haben. Außerdem sorgt die zentrale Koordination für eine höhere Transparenz.

Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) sieht sich mit ihrem ganzheitlichen Ansatz als Full-Service-Provider, der alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette eines Bauprojekts aus einer Hand anbieten kann. Das Spektrum reicht von der Konzeption über die Planung, den Bau sowie die Zertifizierung bis hin zum Facility Management und dies über alle Bereiche der Bauwirtschaft hinweg. Der Baukonzern bündelt dabei eigene Teams und Ressourcen aus unterschiedlichen Gewerken - vom Rohbau über die Gebäudetechnik bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Gerade in Industriebauprojekten mit komplexen Anforderungen, etwa Reinräume für die Halbleiterindustrie, Produktions- und Lagerhallen, Logistikflächen oder vollständige Betriebsanlagen, spielt dieser integrierte Ansatz eine enorm wichtige Rolle.

Angebotsspektrum der Industriebau-Sparte

Im Industriebau bietet die PORR ein breit gefächertes Leistungsspektrum. Dazu gehören Logistik- und Distributionshallen, in denen hohe Flächenanforderungen, flexible Ausstattung sowie optimierte Logistikprozesse gefragt sind. Weiterhin hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren zahlreiche Produktions- und Fertigungshallen inklusive anspruchsvoller technischer Infrastruktur realisiert. Die Expertise und Erfahrung kam in unterschiedlichen Industriebranchen wie z. B. Chemie, Pharmazie, Datenzentren oder Automobil- bzw. Zulieferbetrieben zum Einsatz. Darüber hinaus deckt das Angebotsspektrum auch Projekte aus dem Bereich Erneuerbare Energien ab.

In diesem Kontext bietet sich ein Hinweis auf das folgende Großprojekt an. So wurde die PORR mit dem Bau einer neuen Fertigungsanlage für Windkraftanlagenkomponenten im Hafengebiet von Stettin-Ostrów Grabowski beauftragt. Auf einer Fläche von rund 17 Hektar entsteht derzeit eine Fabrik mit über 47.000 m² Produktionsfläche, vier Fertigungsstrecken für die Türme von Windkraftanlagen sowie eine Lagerhalle für Rohmaterialien. Ergänzend dazu wird ein Nebengebäude für die Montage von Innenelementen realisiert. Zudem werden Zufahrtsstraßen, Lagerplätze und ein Parkplatz mit 100 Stellplätzen angelegt. Die Bauzeit beträgt etwa 18 Monate, wobei die Fertigstellung im zweiten Quartal 2026 erfolgen soll.

Planung und Bauaufsicht liegen bei einem externen Dienstleister aus Danzig. Das Alles aus einer Hand-Prinzip trifft somit ausschließlich auf den Bauprozess zu. Diese Fabrik gilt als wichtiger Meilenstein für den Ausbau der Offshore-Windenergie in Polen, der in Europa aufgrund der starken Abhängigkeit von fossilen Energieträgern einen besonders hohen Stellenwert genießt. Und es ist davon auszugehen, dass der allgemeine Energiebedarf und der Wunsch nach klimafreundlicher Energie weiter zunimmt.

Ende 2023 erhielt die PORR zudem den Auftrag zum Bau eines Hafen-Installationsterminals in Swinemünde (in der Nähe von Stettin), welches Offshore-Windparks in der Ostsee bedienen soll. Dieser Auftrag umfasst u. a. den Ausbau der Kaianlagen. Das Terminal wird bei Fertigstellung eine der modernsten Anlagen Europas sein und jährlich die Installation von über 80 Windturbinen ermöglichen.

Der PORR Auftrag in Swinemünde ergänzt das Projekt in Stettin: Auf der einen Seite der Fabriksbau für Windturbinen-Komponenten und auf der anderen Seite die hierfür benötigte Logistik (Hafen-Infrastruktur) für großformatige Windanlagen-Teile. Somit handelt es sich um zwei komplementäre Projekte innerhalb desselben Offshore-Windenergie-Wertschöpfungsbereichs.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

