IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERT gibt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 2 Millionen $ bekannt

IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERT gibt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 2 Millionen $ bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

Toronto, ON - (26. November 2025) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich, ein nicht vermitteltes Angebot mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 2.000.000 $ (das Angebot) bekannt zu geben. Das Unternehmen bietet unbesicherte Wandelanleihen zu einem Preis von 2.000.000 $ pro Einheit (die Wandelanleihen) an. Jede Wandelanleihe besteht aus: (a) einer Wandelanleihe mit einem jährlichen Zinssatz von 5 %, die zwei Jahre nach ihrer Ausgabe fällig wird und nach Wahl des Inhabers ganz oder teilweise in insgesamt 13.333.333 Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) zu einem Wandlungspreis von 0,15 $ pro Aktie umgewandelt werden kann, und (b) 6.666.667 Warrants zum Kauf von Stammaktien (die Warrants). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,20 $ innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren.

Der Bruttoerlös aus dem Angebot soll zur Finanzierung des weltweiten Verkaufs der HydraGEN-Technologieprodukte des Unternehmens an Interessenten aus den Bereichen Bergbau, Öl und Gas, Transport und Stromerzeugung sowie als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Das Angebot wird Käufern wie folgt zum Verkauf angeboten: (i) in allen Provinzen Kanadas gemäß den verfügbaren Ausnahmen für Privatplatzierungen und (ii) in Offshore-Ländern (wie vom Unternehmen vereinbart) gemäß den verfügbaren Ausnahmen für Prospekte oder Registrierungen, jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.

In Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen die Wandelanleihen und alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Warrants (zusätzlich zu den bei der Umwandlung der Wandelanleihen oder der Ausübung der Warrants ausgegebenen Aktien) einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die ab dem Datum des Abschlusses läuft. Für das Angebot sind keine Provisionen oder Vermittlungsgebühren zu zahlen.

Der Abschluss des Angebots unterliegt der formellen Dokumentation sowie dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das Gesetz von 1933) registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, die Wertpapiere wurden gemäß dem Gesetz von 1933 registriert oder sind anderweitig von einer solchen Registrierung befreit.

Ebenfalls mit Wirkung zum heutigen Datum und in gegenseitigem Einvernehmen hat Jean-Pierre Colin sein Amt als Officer und Direktor des Unternehmens niedergelegt, um sich ganz seiner Tätigkeit als Berater für Unternehmensfinanzierung, M&A und Unternehmensstrategie für börsennotierte und private Unternehmen zu widmen. dynaCERT dankt Jean-Pierre für seine engagierte Arbeit in den letzten neun Jahren und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Toronto, das auf Technologien zur Reduzierung der Co2-Emissionen von Verbrennungsmotoren spezialisiert ist. Das Unternehmen hat massiv in Forschung und Entwicklung investiert und verfügt über seine eigene Produktionsstätte, in der jährlich bis zu 36.000 HydraGENTM-Einheiten hergestellt werden können.

Neben seiner HydraGENTM-Hardware betreibt dynaCERT HydraLyticaTM, eine cloudbasierte Plattform zur Erfassung von Daten in Echtzeit, die die Grundlage für die Monetarisierung von CO2-Einsparungen schafft. Die Methodologie von dynaCERT wurde von Verra zertifiziert, was in Zukunft Zugang zum globalen Markt für handelbare Emissionszertifikate bieten wird.

Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Diese Pressemitteilung von dynaCERT Inc. enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von dynaCERT oder Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter wesentlicher Risikofaktoren von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Diese Pressemitteilung ist nicht für die Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann jedoch keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedarplus.ca beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Boards

Murray James Payne, CEO & Chairman

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & Chairman

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 DW 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 DW 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81988

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81988&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26780A1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.