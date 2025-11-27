IRW-News: Humanoid Global Holdings Corp.: Humanoid Global stellt Update hinsichtlich Agility Robotics bereit

IRW-PRESS: Humanoid Global Holdings Corp.: Humanoid Global stellt Update hinsichtlich Agility Robotics bereit

- NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT -

Vancouver, BC - 27. November 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. (Humanoid Global oder das Unternehmen) (CSE: ROBO, FWB: 0XM1, OTCQB: RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich, ein Update zu Agility Robotics, Inc. (Agility Robotics) zu geben.

Am 20. November 2025 berichtete Agility Robotics, eine Portfoliogesellschaft von Humanoid Global, dass sein humanoider Roboter Digit im kommerziellen Einsatz mehr als 100.000 Transportbewegungen durchgeführt hat und somit seine nachhaltige Leistungsfähigkeit in einer realen Logistikumgebung unter Beweis gestellt hat. https://www.agilityrobotics.com/content/digit-moves-over-100k-totes

Da Agility Robotics seine Systeme skaliert und von erweiterten Betriebsdaten profitiert, könnte seine Technologie dazu beitragen, den erwarteten Arbeitskräftemangel im gesamten Fertigungssektor zu beheben. Schätzungen zufolge könnten aufgrund des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften in den USA bis 2033 1,9 Millionen Arbeitsplätze in der Fertigung unbesetzt bleiben. https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing-industrial-products/supporting-us-manufacturing-growth-amid-workforce-challenges.html

Humanoide Roboter beginnen, ihren praktischen Nutzen in realen industriellen Umgebungen unter Beweis zu stellen, sagte Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. Die Performance von Digit ist ein erster Hinweis darauf, dass humanoide Systeme einen messbaren betrieblichen Mehrwert bieten können, und sie lässt darauf schließen, dass Agility Robotics vielen Mitbewerbern voraus ist, wenn es darum geht, Kunden einen klaren Weg zur Kapitalrendite aufzuzeigen.

Der Sektor der humanoiden Robotik soll ein globales Umsatzpotenzial von 24 Billionen $ aufweisen, wobei sich die Wertschöpfung voraussichtlich auf Anwendungen im Haushalt und in der Fertigung verteilen wird. https://www.ark-invest.com/articles/analyst-research/how-ark-is-thinking-about-humanoid-robotics

Im Fertigungsbereich möchte Agility Robotics dieses Umsatzpotenzial nutzen, indem es zu den ersten Anbietern humanoider Roboter mit kommerziellen Anwendungen zählt.

Im Haushalt sollen Humanoide alltägliche Aufgaben übernehmen, um mehr Komfort und Lebensqualität zu bieten. Am 28. Oktober 2025 gab 1X Technologies AS (1X Technologies) die Markteinführung von NEO bekannt, seinem humanoiden Haushaltsroboter, der praktische Automatisierung in den Alltag bringen soll. https://www.1x.tech/discover/neo-home-robot

NEO übernimmt Haushaltsaufgaben wie Wäsche zusammenlegen, Regale schlichten und Zimmer aufräumen und unterstützt dabei durch seine integrierten Sprach-, Audio- und visuellen Intelligenzsysteme bei der Terminplanung und Haushaltsführung.

Die Integration humanoider Roboter in den Haushalt scheint schneller voranzuschreiten als erwartet, sagte Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. Die Einführung von NEO durch 1X Technologies spiegelt diese Entwicklung wider und verdeutlicht, dass die Technologie bereits ein Stadium der praktischen Anwendung im häuslichen Umfeld erreicht hat.

In jüngster Zeit gab es auch Finanzierungsrunden im Bereich der humanoiden Robotik, die das wachsende Interesse der Investoren widerspiegeln. Physical Intelligence (PI) Inc. (Physical Intelligence) hat kürzlich 600 Millionen USD an Finanzierungen bei einer Bewertung von 5,6 Milliarden USD unter Beteiligung von Jeff Bezos, Lux Capital und anderen aufgebracht. https://www.humanoidsdaily.com/feed/physical-intelligence-secures-600-million-to-build-a-universal-robot-brain-hitting-5-6-billion-valuation

Sonstige Entwicklungen im Unternehmen

Das Unternehmen hat am 22. Juli 2025 eine Medienvermittlungsvereinbarung (die Vereinbarung) mit einem unabhängigen Unternehmen, Global One Media Group Pte. Ltd. (Global One), unterzeichnet. Global One wird dem Emittenten unter anderem Dienstleistungen in den Bereichen digitale Medien und Markenbekanntheit, Social-Media-Management, Inhaltserstellung und Vertrieb anbieten. Die Vereinbarung weist eine Laufzeit von zunächst zwölf Monaten ab 1. August 2025 auf. Nach dem Ablauf der anfänglichen Laufzeit geht der Vertrag automatisch in eine monatliche Vereinbarung über. Der Emittent wird an Global One eine monatliche Pauschalgebühr in Höhe von 4.000 USD entrichten, wobei die Pauschalgebühr für die ersten drei Monate in Höhe von 12.000 USD bei Vertragsabschluss im Voraus und der Restbetrag danach auf monatlicher Basis zu bezahlen ist. Global One besitzt zurzeit 333.333 Stammaktien des Emittenten (Aktien) und 333.333 Warrants auf den Erwerb von weiteren 333.333 Aktien zu einem Preis von 0,35 $ pro Aktie, die am 24. Juli 2027 verfallen.

Die von Global One erbrachten Dienstleistungen werden von Bastien Boulay überwacht, der unter der Anschrift 8 Marina Boulevard, #11-01, Marina Bay Financial Centre Tower 1, Singapur, 018981, Tel.: +1 (877) 219-2281, E-Mail: bastien@globalonemedia.com, erreichbar ist.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) (Humanoid Global oder das Unternehmen) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

Weitere Informationen:

https://www.humanoidglobal.ai/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

finance@humanoidglobal.ai

info@humanoidglobal.ai

(604) 602-0001

CSE:ROBO

OTCQB:RBOHF

FWB:0XM1

IM NAMEN DES MANAGEMENTS

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über: die Investitions- und Wachstumsstrategien des Unternehmens; erwartete Synergien oder operative Vorteile im gesamten Portfolio von Humanoid Global; und die zukünftigen Pläne, Ziele oder Leistungen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie können, werden, sollten, voraussichtlich, erwarten, glauben, beabsichtigen, schätzen, potenziell, planen, anstreben, vorschlagen oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter (ohne Einschränkung) die allgemeine Wirtschaftslage, Marktvolatilität, die Fähigkeit des Unternehmens, zukünftige Investitionen zu identifizieren und abzuschließen, regulatorische Entwicklungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und andere Risiken, die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca offengelegt sind.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den erwarteten abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81983

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81983&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA44486R1010

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.