IRW-News: Refined Energy Corp.: Refined Energy Corp. und Eagle Plains Resources Ltd. erweitern das Projekt Dufferin im Athabasca-Becken

IRW-PRESS: Refined Energy Corp.: Refined Energy Corp. und Eagle Plains Resources Ltd. erweitern das Projekt Dufferin im Athabasca-Becken

Fläche des Projekts Dufferin auf mehr als 14.800 Hektar erhöht

Vancouver, British Columbia, 27. November 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RFMCF; FWB: CWA0) (Refined oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen weitere Flächen von 529 Hektar für das Konzessionsgebiet Dufferin West bzw. von 1.470 Hektar für das Konzessionsgebiet Dufferin North im Rahmen des Projekts Dufferin (Projekt Dufferin), einem höffigen Urankonzessionsgebiet im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan, erworben hat. Das Projekt Dufferin erstreckt sich nun über insgesamt 14.800 Hektar. Refined hat das Recht, nach eigenem Ermessen durch eine Reihe von Barzahlungen, Aktienausgaben und die Finanzierung von Explorationsausgaben auf dem Projekt Dufferin eine Beteiligung von bis zu 75 % am Projekt Dufferin (siehe Pressemitteilungen von Refined vom 27. Februar 2024 und 6. August 2025) von Eagle Plains Resources Ltd. (Eagle Plains) zu erwerben.

Das Projekt Dufferin besteht aus zwei Konzessionsgebieten, Dufferin North und Dufferin West, die beide ca. 18 km von der Lagerstätte Centennial von Cameco (historisches Bohrloch VR-031W3 durchteufte 8,78 % U3O8 auf 33,9 m) Diese Daten stammen aus Saskatchewan Industry and Resources Assessment Work File: 74G12-0061, Cameco Corp., 2009, DDH VR-031W3. Das Unternehmen hat keinen qualifizierten Sachverständigen mit der Verifizierung dieser Informationen beauftragt und diese Informationen lassen nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine mögliche Mineralisierung auf dem Projekt Dufferin zu.

entfernt liegen. Infolge der laufenden Datenprüfung, die die Höffigkeit des Gebiets weiter bestätigt hat, haben Refined und Eagle Plains das Projekt Dufferin erweitert. Die Konzessionsgebiete weisen Potenzial für die Auffindung einer diskordanzgebundenen Mineralisierung bzw. einer im Grundgestein lagernden Mineralisierung in der Nähe der von Nordost nach Südwest streichenden Verwerfungen auf. Verworfene Grundgesteinskontakte und brüchige reaktivierte Strukturen sind die Hauptstandorte der Mineralisierung im Gebiet, das dem Projekt Dufferin zugrunde liegt.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, die Fläche des Projekts Dufferin weiter zu vergrößern. Damit bestätigen wir, dass wir, nachdem wir eine Präsenz in der Region des Athabasca-Beckens aufgebaut haben, das für seine Geschichte der Erkundung, Entdeckung und Erschließung hochwertiger Uranminen bekannt ist, unsere Beteiligung dort weiter ausbauen und Explorationsprogramme aufnehmen wollen, um das Projekt auf die für das Athabasca-Becken charakteristischen hochgradigen Lagerstätten zu erproben. Die Planungen für ein Bohrprogramm im ersten Quartal 2026 sind im Gange. Wir werden voraussichtlich in Kürze Einzelheiten bekannt geben.

Qualifizierte Sachverständige

C. C. (Chuck) Downie, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects sowie ein Direktor von Eagle Plains, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen überprüft und genehmigt.

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Auffindung und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen von Uran und kritischen Metallen für Energieanwendungen in erstklassigen Bergbauregionen konzentriert. Mit seinen Projekten Dufferin, Milner und Basin, die sich im Athabasca-Becken in der Provinz Saskatchewan befinden, widmet sich das Unternehmen dem Ausbau eines diversifizierten Portfolios von Konzessionen, mit denen die Energiewende unterstützt wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Eli Dusenbury

Chief Financial Officer

+1 (604) 398-3378

info@refinedenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten sind, dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basiert auf den aktuellen Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung Aussagen zum geplanten Bohrprogramm für das erste Quartal 2026, zur Beauftragung von Beratern, zu Explorationszielen, zu technischen Interpretationen und zum Potenzial der Projekte Dufferin, Milner und Basin. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen hält, darunter der erfolgreiche Abschluss der Finanzierung, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Auftragnehmern sowie behördliche Genehmigungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: das Risiko, dass das Unternehmen die Erlöse aus der Privatplatzierung nicht wie derzeit erwartet verwendet; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Projektparameter, da die Pläne weiterhin neu definiert werden, und das Risiko, dass die Explorations- und Erschließungsaktivitäten mehr kosten als der vom Unternehmen für diese Aktivitäten veranschlagte Betrag; Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Mineralpreise und der weltweiten Nachfrage nach und dem Angebot von Mineralien; Risiken im Zusammenhang mit dem zunehmenden Wettbewerb und der aktuellen globalen Finanzlage; Zugangs- und Versorgungsrisiken; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; operative Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken; Eigentums- und Umweltrisiken; sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbleiben aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81980

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81980&tr=1

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.