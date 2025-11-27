IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma zur Präsentation auf dem 17. Internationalen Investitionsforum (IIF) am 3. Dezember 2025 eingeladen

IRW-PRESS: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma zur Präsentation auf dem 17. Internationalen Investitionsforum (IIF) am 3. Dezember 2025 eingeladen

London (Großbritannien), 27. November 2025 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der Onkologie, das eine neuartige Klasse von Krebsbehandlungen entwickelt, gab heute bekannt, dass es zur Präsentation auf dem 17. Internationalen Investitionsforum (IIF) am 3. Dezember 2025 eingeladen wurde.

Der Chief Executive Officer des Unternehmens, Dr. Max Herzberg, wird eine umfassende Präsentation halten, in der er die klinischen Fortschritte, die strategische Roadmap und die bevorstehenden Meilensteine von Vidac vorstellt. Das IIF ist eine globale Plattform, die Einblicke in Investmenttrends und -ideen aus einer Vielzahl von Branchen bietet und an der Führungskräfte, Manager und Entscheidungsträger aus aller Welt teilnehmen.

Die Einladung von Vidac zum IIF spiegelt das weltweit wachsende Interesse an dem bahnbrechenden Ansatz des Unternehmens wider, den Krebsstoffwechsel zu bekämpfen und erstklassige Therapeutika zu entwickeln. Dr. Herzberg wird die Fortschritte von Vidac in der Onkologie, aktuelle Informationen zu den klinischen Programmen und die Vision des Unternehmens für 2026 und darüber hinaus vorstellen.

Dr. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma, kommentierte:

Vidac Pharma fühlt sich geehrt, zur Präsentation auf dem 17. Internationalen Investitionsforum eingeladen worden zu sein. Diese globale Plattform bringt hochkarätige Investoren und Branchenführer zusammen, und wir freuen uns darauf, die wissenschaftlichen Fortschritte und die zukünftige Ausrichtung von Vidac vorzustellen, während wir unsere Mission, die Krebsbehandlung durch metabolische Reprogrammierung zu transformieren, weiter vorantreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Vidac Pharma Holding Plc

Dr Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

United Kingdom

http://www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL) erwiesen.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte glaubt, schätzt, erwartet, beabsichtigt, kann, wird, plant, fortsetzen, fortlaufend, potenziell, vorhersagen, projizieren, anvisieren, anstreben oder sollte, und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=GB00BM9XQ619

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.