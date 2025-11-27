Leitindizes uneinig: Automobilbranche unter Druck

W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Der deutsche Leitindex startet mit einem kleinen Aufschlag in den Handel, während die großen internationalen Börsen kaum Bewegung zeigen. In Asien blieb der Nikkei nahezu unverändert, und auch die US-Indikationen präsentieren sich richtungslos.

Makroökonomischer Überblick

Die Konsumlaune in Deutschland hellt sich zum Jahresende leicht auf: Der GfK-Index steigt für Dezember auf -23,2 Punkte und signalisiert stabile Kaufbereitschaft vor den Feiertagen, während die Sparneigung weiter sinkt. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die Eurozone: Der Economic Sentiment Indicator für November wird erwartet und könnte einen leichten Anstieg gegenüber dem Vormonat signalisieren.

Im Fokus

Mercedes-Benz startet etwas schwächer in den Tag. Hintergrund sind Aussagen von CEO Ola Källenius, der für den chinesischen Markt „harte Jahre“ prognostiziert. Die Wettbewerbsintensität bleibe extrem hoch, über 100 Hersteller kämpfen um Marktanteile. Mercedes setzt auf eine „In China for China“-Strategie, um Kosten und Effizienz zu sichern. Der Absatz in China war zuletzt um 27 % rückläufig.

Auch Toyota zeigt sich vorbörslich leichter. Zwar meldete der Konzern für Oktober den fünften Produktionsanstieg in Folge und einen globalen Absatzplus von zwei Prozent, getragen von starker US-Nachfrage. Doch die Schwäche in China belastet: Dort gingen Produktion und Verkäufe nach dem Auslaufen von Subventionen um sechs bis sieben Prozent zurück.

