Original-Research: clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH

27.11.2025 / 10:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG

     Unternehmen:          clearvise AG
     ISIN:                 DE000A1EWXA4

     Anlass der Studie:    Update
     Empfehlung:           Buy
     seit:                 27.11.2025
     Kursziel:             2,40 Euro
     Kursziel auf Sicht    12 Monate
     von:
     Letzte                12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf
     Ratingänderung:       Kaufen
     Analyst:              Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN:
DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,40.

Zusammenfassung:
clearvise hat 9M-Zahlen vorgelegt, die gegenüber dem Vorjahr weitgehend
stabil blieben und etwas hinter unseren Erwartungen zurückblieben. Im Rahmen
der strategischen Transformation zu einer YieldCo wird Tion ab 2026
sämtliche operativen Geschäftsbereiche inklusive der Mitarbeiter übernehmen.
Der Wegfall der Personalkosten und Synergien in den Bereichen
Assetmanagement und Vermarktung sollten die Kosten deutlich senken (ca. EUR1
Mio. p.a.). Für die Zukunft plant clearvise eine kontinuierliche und
steigende Dividende. Da CEO Leue-Bahns ihren Vorstandsvertrag
voraussichtlich nicht verlängern wird, sucht das Unternehmen gegenwärtig
einen neuen Vorstand. clearvise hat ihre Guidance für 2025 bestätigt, und
wir haben unsere Schätzungen für 2025E im Lichte der 9M-Zahlen etwas
gesenkt. Nachdem Vorständin Leue-Bahns die Kostensenkungen in einer
Online-Präsentation genauer beziffert hat, haben wir unsere Gewinnprognosen
für 2026E und die Folgejahre erhöht. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt
weiterhin ein Kursziel von EUR2,40. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung
(Kurspotenzial: 69%).

First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG
(ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 2.40 price target.


Abstract:
clearvise has presented its nine-month figures, which remained largely
stable compared to the previous year but fell slightly short of our
expectations. As part of the strategic transformation to a YieldCo, Tion
will take over all operating divisions, including employees, from 2026
onwards. The much lower headcount and synergies in the areas of asset
management and marketing should significantly reduce costs (ca. EUR1m p.a.).
clearvise plans to pay a continuous and increasing dividend in the future.
The CEO, Ms Leue-Bahns, is not expected to renew her management board
contract, the company is currently looking for a new CEO. clearvise has
confirmed 2025 guidance, and we have slightly lowered our estimates for
2025E based on the 9M figures. Based on further details provided by Ms
Leue-Bahns on the cost reductions in an online presentation, we have
increased our earnings forecasts for 2026E and subsequent years. An updated
DCF model yields an unchanged price target of EUR2.40. We confirm our Buy
recommendation (upside: 69%).


