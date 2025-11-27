W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Schüsse auf Nationalgardisten: Trump spricht von Terrorakt

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach Schüssen auf Nationalgardisten in Washington von einem Terrorakt gesprochen. "Dieser abscheuliche Angriff war ein Akt des Bösen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors", sagte der Republikaner in einer Ansprache an die Bevölkerung./gei/DP/zb

