Schweizer Börse geht die Puste aus - Pharma bremst

Zürich (Reuters) - Nach sieben Tagen mit Kursgewinnen hat die Schweizer Börse am Donnerstag einen Seitwärtskurs eingeschlagen.

Der SMI gewann bis kurz vor Handelsschluss marginale 0,06 Prozent auf 12.830 Punkte. Händler erklärten, angesichts des Thanksgiving-Feiertags in den USA habe es an kursbewegenden Impulsen gemangelt. Die wiederbelebten Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank und die schwindenden Sorgen um eine KI-Blase sorgten aber für eine gewisse Stütze. An den Finanzmärkten wird eine weitere Zinssenkung um einen viertel Prozentpunkt am 10. Dezember als wahrscheinlich angesehen, nachdem die Fed die Sätze zuletzt zweimal in Folge nach unten gesetzt hat.

Von den 20 SMI-Titeln legten 16 zu. Spitzenreiter waren die Aktien des Finanzinvestors Partners Group mit einem Plus von zwei Prozent. Für den Logistiker Kühne+Nagel ging es 1,3 Prozent aufwärts. Auch der Arznei-Auftragsfertiger Lonza legte über ein Prozent zu. Von Titeln, die üblicherweise als krisenfest gelten, trennten sich die Anleger dagegen. Swisscom ermäßigten sich um 0,7 Prozent. Bei den Pharmawerten gaben Novartis 0,6 Prozent und Roche 1,1 Prozent nach. Bei den Nebenwerten sackten CPH Group um 4,3 Prozent ab. Der Chemikalien- und Verpackungshersteller kassierte sein Gewinnziel unter anderem wegen einer mauen Marktlage, ungünstigen Währungsverhältnissen und höheren Abschreibungen.

