TAGESVORSCHAU: Termine am 28. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 28. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25 00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25 00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig) 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25 07:00 FIN: BIP Q3/25 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 10/25 08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q3/25 08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/25 08:00 SWE: BIP Q3/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25 08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25 09:00 CHE: BIP Q3/25 09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25 10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche + Einzelpläne Arbeit/Soziales, Forschung + 1240 Schlussdebatte und namentliche Abstimmung über Haushaltsgesetz 2026, Ergebnis gegen 15 Uhr erwartet 10:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Ministerpräsidenten der Republik Slowenien, Robert Golob HINWEIS USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 30. NOVEMBER TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 ---------------------------------------------------------------------------------------

