Trading-Chance EUR/USD: Trefferquote 79 Prozent!

Einerseits bringen Feiertage Handelspausen mit sich, durch die bei institutionellen Marktteilnehmern verstärkter Absicherungsbedarf entstehen kann. Andererseits sind diese Feiertage jene Zeit, in der sich der fleißige und viel arbeitende Amerikaner, der zudem noch eine ganze Reihe von Freizeitaktivitäten betreibt (und sei es meist auch nur „zu Sport-Events gehen“), um seine Finanzen kümmern kann. Im Rahmen unserer umfassenden statistischen Untersuchungen der Märkte haben wir auch die Signifikanz um US-Börsenfeiertage herum Beweis führen können. Die Effekte nutzen wir mit Strategien auf Indizes, Anleihen, Gold, den Rohölpreis und unseren heute im Fokus stehenden Markt: EUR/USD.

Statistik und Regelwerk

Die Trefferquoten für unsere Feiertags-Strategien sind absolut überdurchschnittlich. Besonders auch sind diese für den Wechselkurs EUR/USD, wo wir 79 Prozent der Trades im Gewinn abschließen. Die Investitionszeit beträgt dabei klassisch gerade einmal acht Handelstage. In dem blauen Balkenhistogramm unseres nachfolgend abgebildeten Schulungs-Slides können Sie sehen, wie die Tage um Thanksgiving herum performen. -1 bezeichnet dabei den Handelstag unmittelbar VOR Thanksgiving. Da heute Thanksgiving ist (Tag 0) ist Tag -1 gestern (26.11.) gewesen. Handelstag +1 ist demnach morgen, der erste Handelstag nach Thanksgiving. Wir sehen, dass besonders vom drittletzten Handelstag VOR und von vom dritten bis einschließlich fünften Handelstag NACH Thanksgiving der Euro zur Stärke neigt. Das klassische Regelwerk besagt: Einstieg zum Handelsbeginn an Handelstag -3 und Ausstieg zum Handelsende an Handelstag +5 (also am 5. Handelstag NACH dem Thanksgiving-Feiertag).

Wie Stop-Loss und Gewinnziel ausgearbeitet wurden können Sie anhand der beiden anderen Balkenhistogramme ersehen. Der Stop-Loss liegt immer 2,5 Prozent unter, das Gewinnziel 3 Prozent über dem regelkonformen Einstieg.

Die Zahlen dieser Strategie sprechen für sich. Mit einer Trefferquote von 79,2 Prozent und einem durchschnittlichen Gewinn von 1477 Dollar pro gehandelten Kontrakt befindet sich dieses kurzfristige Trading-Setup in der Belle Etage der Kurzfrist-Strategien. Die Strategie ist nur 2,9 Prozent der Zeit investiert, so dass das Kapital in der restlichen Zeit frei für andere Strategien ist.

Geringe Investitionszeit, minimaler Draw Down, maximaler Gewinn

Insgesamt gibt es 11 Börsenfeiertage pro Jahr in den Vereinigten Staaten. Das ist eine solche Häufung, dass es sich lohnte, für genau diese Zeiten, ein eigenes Strategie-Portfolio auszuarbeiten. Wie bereits erwähnt, werden um diese 11 Börsenfeiertage herum Setups auf S&P 500, Gold, Rohöl, den T-Bond, sowie auf EUR/USD gehandelt. Die Zahlen unseres Feiertags-Strategie-Portfolios und die Entwicklung der Equity sprechen für sich. Bei nur 1,3 Prozent der Zeit im Markt nehmen die Strategien kaum Raum ein. Zumal sie auch einen sehr geringen Draw Down von nur 18.000 Dollar bei 1,1 Millionen Profit seit dem Jahr 2000 aufweisen. Die Trefferquote ist mit 69,2 Prozent angenehm hoch. Der Profit-Factor unterstreicht mit seinem Wert von 3,57 das ausgezeichnete Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern. Völlig gleich, ob wir hohe oder niedrige Volatilität, Bullen- oder Bärenmärkte hatten – dieses Portfolio entwickelte sich stetig und war hochrentabel. Die nominale p.a.-Rendite liegt bei 45.278 Dollar, wenn man alle Trades mit einem Future macht. Natürlich lassen sich die Setups auch mit CFD´s und Hebelzertifikaten umsetzen und sind somit skalierbar, was das Risiko betrifft.

Fazit

Wir haben Ihnen im Kontext mit der heutigen Trading-Chance eines unserer Top-Feiertags-Setups vorgestellt, welches aus dem umfassenden Feiertags-Strategie-Portfolio stammt. Wichtig ist, dass man solche statistischen Vorteile nicht nur ein einziges Mal, sondern wieder und wieder ausspielt. Wir handeln alle Strategien aus diesem Portfolio in jedem Jahr. Für den diesjährigen Trade haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf EUR/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 1,1215 USD. Bei einem aktuellen Preis von 1,1592 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 30. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PK2HR2.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,18 USD

Unterstützungen: 1,14 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf EUR/USD

Basiswert EUR/USD WKN PK2HR2 ISIN DE000PK2HR28 Basispreis 1,1215 USD K.O.-Schwelle 1,1215 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 30 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.