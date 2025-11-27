UniCredit Bank Austria schafft mit Milliardendeal Raum für neue Kredite

Wien (Reuters) - Die UniCredit-Tochter Bank Austria gibt einen Teil des Risikos aus einem Kreditportfolio im Volumen von 1,945 Milliarden Euro an den niederländischen Pensionsfonds-Dienstleister PGGM ab.

Die Bank will damit Kapital freisetzen, um ihre Kreditvergabe an Unternehmen auszuweiten, wie sie am Donnerstag mitteilte. Das Geschäft bezieht sich auf bestehende Kredite an Firmen- und Mittelstandskunden in Österreich. Durch solche Transaktionen, bei denen das Ausfallrisiko geteilt wird, können Banken ihr Eigenkapital entlasten.

"Das Projekt ist ein wichtiger Meilenstein, um unser Kapital- und Risikomanagement effizienter zu gestalten", sagte Helene Buffin, Finanzchefin der UniCredit Bank Austria. "Indem wir unsere Kapitalposition weiter stärken, ermöglicht uns diese Transaktion, die Kreditvergabe sowohl an KMU als auch an große Unternehmen auszuweiten." Das Geschäft ist Teil eines konzernweiten Programms der italienischen Muttergesellschaft UniCredit, um die Kapitaleffizienz zu steigern. Für UniCredit und PGGM ist es bereits das dritte gemeinsame Projekt dieser Art. Zuvor gab es ähnliche Vereinbarungen für die UniCredit-Töchter in Bulgarien und Tschechien.

