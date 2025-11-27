W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Viele Einzelhändler fürchten schlechtes Weihnachtsgeschäft

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Konjunktur

München (dpa) - Wegen der wirtschaftlichen Dauerkrise in Deutschland werden die Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr in vielen Familien voraussichtlich ein wenig bescheidener ausfallen: Nur eine Minderheit von 10 Prozent der Einzelhändler erwartet nach einer Unternehmensumfrage des Münchner Ifo-Instituts ein gutes Weihnachtsgeschäft. Knapp die Hälfte rechnet demnach mit durchschnittlichen Umsätzen, ein Viertel erwartet ein schlechtes Geschäft. «Viele Händler gehen ohne große Hoffnung in die wichtigste Verkaufsphase des Jahres», sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe.

Gut 42 Prozent erwarten eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr. Überdurchschnittlich pessimistisch sind demnach die Spielwarengeschäfte, nur bei den Buchhändlern sind laut Ifo die Optimisten in der Mehrheit. Das Ifo-Institut befragt für seine Konjunkturerhebungen allmonatlich mehrere tausend Unternehmen.

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 25.11.2025
Ukraine stimmt Friedensplan zu – Dax schließt im Plus25. Nov. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 26.11.2025
Anleger honorieren Ukraine-Fortschritte - Salzgitter-Aktie steigtgestern, 17:50 Uhr · onvista
Dax als Wort auf Chart
Märkte heute
Dell liefert starken Ausblick – Updates zu TKMS & Alibabagestern, 12:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtheute, 08:19 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden