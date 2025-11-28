AKTIE IM FOKUS 2: Delivery Hero gefragt - Bericht über Aktionärsdruck

(neu: Xetra-Kursentwicklung, mehr Details, weitere Händlerstimme)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Freitag ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Angetrieben von einem Bericht über Druck von Großaktionären auf den Essenslieferdienst, stieg der Kurs am Vormittag um elf Prozent auf 19,46 Euro. Damit sprangen die Papiere zurück über die 21-Tage-Durchschnittslinie als Indikator für den kurzfristigen Trend. Sie steuern nun auf ihren fünften Gewinntag in Folge zu, nachdem sie vor einer Woche noch ihrem Rekordtief vom Februar 2024 nahe gekommen waren.

Das Unternehmen stehe unter dem Druck mehrerer Großaktionäre, eine strategische Überprüfung durchzuführen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Darunter sei auch der zweitgrößte Aktionär Aspex mit einem Anteil von mehr als fünf Prozent. Grund sei die zunehmende Konsolidierung in der Lebensmittel-Lieferbranche. Einige bedeutende Anteilseigner drängten das Management, einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen.

Ein Händler nannte die App Baedal Minjok als mögliches Objekt der Begierde für Konkurrenten wie Meituan, Grab Holdings oder Uber . Sie sei Marktführer in Korea. Erst im März war der Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan gescheitert. Uber hatte den Vertrag zur Übernahme aufgelöst und eine Entschädigung an Delivery Hero gezahlt, nachdem bereits zuvor bekannt wurde, dass Wettbewerbsbehörden den geplanten Verkauf nicht freigeben würden.

Die kolportierten Forderungen nach einem Strategiewandel und einer Branchenkonsolidierung zeigten, dass sich etwas tue, kommentierte Barclays-Analyst Andrew Ross. Er habe seit Monaten darauf hingewiesen, dass der Status Quo bei Delivery Hero nicht haltbar sei. Analyst Marcus Diebel von JPMorgan erwähnte vor zwei Wochen bereits, dass das aktuelle Bewertungsniveau das Interesse strategischer Investoren wecken dürfte.

Am Vorabend sah ein Branchenkenner auf den ersten Blick aber auch wenig essenziell Neues in der Nachricht und gab den Hinweis, dass die Branche schon länger konsolidiere. Die auch an Delivery Hero beteiligte Internetholding Prosus hat in diesem Jahr den britischen Konkurrenten Just Eat Takeaway übernommen und im Zuge dessen angekündigt, dafür den Anteil an Delivery Hero zu reduzieren.

Dass die Anteilseigner mit der Aktienperformance unzufrieden sind, dürfte nicht überraschen. Vor rund 13 Monaten hatten die Papiere noch gut 42 Euro gekostet. 2025 hat der Kurs bislang um rund 28 Prozent nachgegeben.

Derzeit kommt Delivery Hero auf eine Marktkapitalisierung von rund 5,7 Milliarden Euro. 2021 zu Zeiten der Corona-Pandemie war das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die bis in den 30-Milliarden-Euro-Bereich reichte, ungleich viel mehr wert. Damals hatte Delivery Hero es sogar in den Dax geschafft.