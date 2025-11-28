ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Evonik auf 'Neutral' - Ziel 14 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen am Freitag nochmals deutlich und reagierte damit auf den zyklischen und strukturellen Druck, unter dem der Spezialchemiekonzern stehe. Damit gehe es ihnen wie dem Großteil der Branche, schrieb er mit Verweis auf seinen Ausblick auf 2026./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:20 / GMT
