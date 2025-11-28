W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Reden statt schweigen: Die FMA erklärt, warum Meldungen gegen...

APA ots news: Reden statt schweigen: Die FMA erklärt, warum Meldungen gegen Anlagebetrug so wichtig sind

Hinweise an Polizei und FMA machen Anlagebetrug sichtbar,  
stärken Ermittlungen und helfen bei der Prävention 

Wien (APA-ots) - Scham, Wut und Hilflosigkeit - das erleben Menschen oft,  
wenn sie 
Opfer von Anlagebetrug werden. Häufig stellt sich ihnen die Frage: 
"Bringt es überhaupt etwas, wenn ich das melde?" Doch Schweigen 
schützt nur die Täter. Warum Reden so wichtig ist, erläutert die 
österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) in der neuen Ausgabe ihrer 
Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über Geld" . 

Zwtl.: Warum Anzeigen bei der Polizei entscheidend sind 

Jede Anzeige hilft, aktuelle Betrugsmaschen schneller zu erkennen 
und Ermittlungen auf neue Methoden anzupassen. Schon kleinste 
digitale Spuren können das entscheidende Puzzlestück in der Vielzahl 
an Hinweisen sein. Außerdem gilt: Ohne Anzeige kann man keine 
Ansprüche gegenüber den Tätern geltend machen. 

Zwtl.: Auch Meldungen an die FMA wirken - unmittelbar und präventiv 

Meldungen an die FMA fließen in die Aufklärungs-, Medien- und 
Präventionsarbeit ein. Fehlen Zulassungen, veröffentlicht die FMA 
Investorenwarnungen. Bei Verdacht auf strafbare Handlungen erstattet 
sie Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Hinweise wie Empfängerkonten 
oder Transaktionsdaten unterstützen zudem die Prävention von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und werden in nationale sowie 
internationale Arbeitsgruppen eingebracht, in denen europaweit 
koordinierte Maßnahmen entwickelt werden. 

Zwtl.: Jede Meldung zählt - ob bei der Polizei oder der FMA 

Sie macht Anlagebetrug sichtbar, stärkt Ermittlungs- und 
Aufsichtsarbeit und erhöht die Chance, Täter zur Verantwortung zu 
ziehen. Wer meldet, leistet einen Beitrag zu mehr Sicherheit und 
Transparenz am Finanzmarkt. 

Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle 
bisherigen Ausgaben auf der Website 
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Folgen Sie 
"Reden wir über Geld" auch auf Instagram: @redenwiruebergeld 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

APA

