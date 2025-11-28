BA erwartet Anfang 2026 mehr als drei Millionen Arbeitslose

Berlin (Reuters) -Die Bundesagentur für Arbeit (BA) rechnet angesichts der Konjunkturflaute mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit auf über drei Millionen Anfang kommenden Jahres. Dies sagte BA-Chefin Andrea Nahles am Freitag in Nürnberg bei der Vorstellung der monatlichen Jobzahlen. "Die Schwäche der Konjunktur hält an und der Arbeitsmarkt bleibt ohne Schwung", sagte Nahles. Im November waren demnach 2,885 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 26.000 weniger als im Oktober, aber 111.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,1 Prozent.

Angesichts der defizitären Finanzlage der Behörde reagierte Nahles verhalten auf die Ankündigung der Regierungskoalition aus Union und SPD, die Zahldauer des Kurzarbeitergeldes auch für 2026 von zwölf auf bis zu 24 Monate auszuweiten. Dies werde die Behörde, die für kommendes Jahr bereits ein Darlehen des Bundes von fast vier Milliarden Euro benötigt, mit Mehrkosten von 100 bis 180 Millionen Euro belasten, sagte Nahles.

Derzeit erhalten laut Nahles etwa 15 Prozent der Kurzarbeitenden die Leistung bereits seit mindestens zwölf Monaten. Sie würden damit von der Verlängerung profitieren. Im September erhielten laut BA 209.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld, mit dem Betriebe Auftragsflauten ohne Entlassungen überbrücken können. Das seien 37.000 mehr gewesen als im August. Nahles sieht darin keinen Grund zur Beunruhigung. Es gebe keinen "größeren Run aufs Kurzarbeitergeld".

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stagnierte nach jüngsten BA-Hochrechnungen für September bei 35,23 Millionen. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich nur noch ein Plus von 12.000. Neben der Konjunktur bremse inzwischen auch die demografische Entwicklung das Beschäftigungswachstum, sagte Nahles. Die Nachfrage nach Arbeitskräften blieb verhalten. Im November waren bei der BA 624.000 Stellen gemeldet und damit 44.000 weniger als ein Jahr zuvor.

