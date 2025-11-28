W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Bundestag beschließt Haushalt 2026

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat den Haushalt für das nächste Jahr beschlossen. Der Etat 2026 sieht Ausgaben von fast 525 Milliarden Euro vor, in Kernhaushalt und Sondertöpfen zusammen sind Kredite von rund 180 Milliarden Euro geplant./tam/DP/mis

