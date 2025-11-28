Deutscher Einzelhandel schwächelt im Oktober wieder
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel hat nach dem Auftrieb im September im Oktober wieder geschwächelt. Im Oktober seien die Umsätze im Vergleich zum Vormonat preisbereinigt (real) um 0,3 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten hatten im Schnitt hingegen ein Plus von 0,2 Prozent erwartet, nachdem die Erlöse im Vormonat um revidiert 0,3 Prozent gestiegen waren.
Schwächer waren die Umsätze im Internet- und Versandhandel sowie mit Nicht-Lebensmitteln. Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg hingegen./mis/stk
