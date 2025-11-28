EQS-Adhoc: CGRE AG: CGRE AG schließt Grundsatzvereinbarung mit strategischem Investor ab und beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss

EQS-Ad-hoc: CGRE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

CGRE AG: CGRE AG schließt Grundsatzvereinbarung mit strategischem Investor ab und beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss



28.11.2025 / 12:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CGRE AG schließt Grundsatzvereinbarung mit strategischem Investor ab und beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss

Leipzig, 28. November 2025:

Die CGRE AG ("Gesellschaft") hat eine Grundsatzvereinbarung mit wesentlichen Aktionären der Gesellschaft und einem strategischen Investor aus Österreich, der JUSSAK A GmbH, abgeschlossen.

Im Rahmen dieser Grundsatzvereinbarung wird die JUSSAK A GmbH unter anderem insgesamt 3.000.000 Aktien der Gesellschaft von wesentlichen Aktionären der Gesellschaft erwerben.

Der Vorstand der CGRE AG hat in diesem Zusammenhang zudem mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Barkapitalerhöhung unter vollständiger Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024/I mit Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von EUR 6.000.000,00 um EUR 3.000.000,00 auf EUR 9.000.000,00 durch die Ausgabe von 3.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie ("Neue Aktien") erhöht werden. Die Ausgabe der Neuen Aktien erfolgt zu EUR 10,20 je Neuer Aktie. Zum Bezug der neuen Aktien wird der strategische Investor zugelassen. Nach Ausgabe der Neuen Aktien hält der neue Investor zwei Drittel der Aktien der Gesellschaft.

Durch die Kapitalerhöhung mit einem Gesamtausgabebetrag von EUR 30.600.000,00 wird der Einstieg des strategischen Investors ermöglicht und die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft maßgeblich gestärkt.

Ronald Pofalla, Vorstand

Jürgen Kutz, Vorstand

AKTIE@CGRE.AG

Ende der Insiderinformation

28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: CGRE AG Wachsmuthstraße 4 04229 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 3397 2860 Fax: +49 (0)341 26 98 4-31 E-Mail: aktie@cgre.ag Internet: www.cgre.ag ISIN: DE000A0N3EU3 WKN: A0N3EU Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 2237480

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237480 28.11.2025 CET/CEST