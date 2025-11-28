EQS-Adhoc: LION E-Mobility AG: Teilweise Wandlung der Wandelanleihe

EQS-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Anleihe

LION E-Mobility AG: Teilweise Wandlung der Wandelanleihe



28.11.2025 / 11:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AD-HOC



LION E-Mobility AG: Teilweise Wandlung der Wandelanleihe Zug, November 28, 2025 – Ian Mukherjee hat heute gegenüber der LION E-Mobility AG die teilweise Wandlung des von ihm ausgereichten Wandeldarlehensvertrag im Gesamtumfang von EUR 3.328.695,65 erklärt. Die Gesellschaft wird als Gegenleistung 3.000.000 neue Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,13 ausgeben. Das Aktienkapital erhöht sich auf 18.375.633 Namensaktien und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft vermindern sich um den gewandelten Betrag.



Verantwortlich für die Mitteilung: Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG: Alessio Basteri, Präsident des Verwaltungsrates

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer aktuellen Jahresproduktionskapazität von 2 GWh ist LION ideal positioniert, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Energiespeicherlösungen zu bedienen. Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulfertigungslinien in seiner eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION bieten höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) wurde 2011 gegründet und ist an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg notiert.

www.lionemobility.com

LION E-Mobility Investor Relations:

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com

|

www.lionemobility.com

28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Chamerstrasse 172 6300 Zug Schweiz Telefon: +41 (0) 41 749 40 75 E-Mail: info@lionemobility.com Internet: www.lionemobility.com ISIN: CH0560888270 WKN: A2QH97 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 2236958

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2236958 28.11.2025 CET/CEST