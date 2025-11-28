EQS-Adhoc: Viromed Medical AG und HELLMUT RUCK GmbH schließen exklusive Vertriebsvereinbarung für Plasmageräte
Viromed Medical AG und HELLMUT RUCK GmbH schließen exklusive Vertriebsvereinbarung für Plasmageräte
28.11.2025 / 17:28 CET/CEST
Viromed Medical AG und HELLMUT RUCK GmbH schließen exklusive Vertriebsvereinbarung für Plasmageräte
Rellingen, 28. November 2025 – Die Viromed Medical AG, Spezialist für medizinische Technologien, und die HELLMUT RUCK GmbH, führender Anbieter für Podologie-, Fußpflege- und Kosmetiklösungen, geben den Abschluss einer exklusiven Partnerschaft für Europa inklusive Schweiz bekannt. Im Rahmen dieser Kooperation wird RUCK innovative Plasmageräte als OEM-Produkt exklusiv vertreiben. Die Zusammenarbeit vereint die technologische Kompetenz von Viromed mit der starken Marktposition und Vertriebserfahrung von RUCK. Ziel ist es, professionelle Anwender in Podologie, Fußpflege, Kosmetik und Medizin mit einer zukunftsweisenden Lösung für hygienische und hautschonende Behandlungen auszustatten.
