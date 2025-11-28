EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dürr Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Dürr Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



28.11.2025 / 15:39 CET/CEST

Hiermit gibt die Dürr Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations

