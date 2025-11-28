W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dürr Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Dürr Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.11.2025 / 15:39 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Dürr Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations

28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Dürr Aktiengesellschaft
Carl-Benz-Str. 34
74321 Bietigheim-Bissingen
Deutschland
Internet:www.durr-group.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2236998 28.11.2025 CET/CEST

