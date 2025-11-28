W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.11.2025
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Infineon Technologies AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.11.2025 / 10:18 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Infineon Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.11.2025

Ort:

https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.11.2025

Ort:

https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/reporting/annual-report/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.11.2025

Ort:

https://www.infineon.com/en/about/investor/reports-presentations/annual-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet:www.infineon.com
Infineon

