EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
28.11.2025 / 10:18 CET/CEST
Hiermit gibt die Infineon Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.11.2025
Ort:
https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/annual-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.11.2025
Ort:
https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/reporting/annual-report/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.11.2025
Ort:
https://www.infineon.com/en/about/investor/reports-presentations/annual-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Infineon Technologies AG
|Am Campeon 1-15
|85579 Neubiberg
|Deutschland
|Internet:
|www.infineon.com
