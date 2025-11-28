EQS-AFR: RENK Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RENK Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

28.11.2025 / 14:13 CET/CEST

Hiermit gibt die RENK Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://ir.renk.com/de/publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://ir.renk.com/publications

Sprache: Deutsch Unternehmen: RENK Group AG Gögginger Straße 73 86159 Augsburg Deutschland Internet: https://www.renk.com

