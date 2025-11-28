W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: RENK Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
Rüstung
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RENK Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
RENK Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

28.11.2025 / 14:07 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die RENK Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort:

https://ir.renk.com/de/publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort:

https://ir.renk.com/publications

28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:RENK Group AG
Gögginger Straße 73
86159 Augsburg
Deutschland
Internet:https://www.renk.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2237544 28.11.2025 CET/CEST

RENK

