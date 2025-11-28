W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.11.2025 / 14:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Jutta A.
Nachname(n):Dönges

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AUMOVIO SE

b) LEI

391200IGI9RQ7VTOK384 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000AUM0V10

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
36,70 EUR92.667,50 EUR
36,70 EUR734,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
36,7000 EUR93.401,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

