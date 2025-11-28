W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: HAMMONIA Schiffsholding AG: HR Investor GmbH & Co. KG, Übernahme von 41.975 Aktien im Wege der Einbringung durch die vom Vorstandsmitglied kontrollierte Gesellschaft

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.11.2025 / 12:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: HR Investor GmbH & Co. KG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Karsten Georg
Nachname(n): Liebing
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HAMMONIA Schiffsholding AG

b) LEI
529900TJSY5NVQOOE905 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0MPF55

b) Art des Geschäfts
Übernahme von 41.975 Aktien im Wege der Einbringung durch die vom Vorstandsmitglied kontrollierte Gesellschaft

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,0 EUR 0,0 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,0 EUR 0,0 EUR

e) Datum des Geschäfts
28.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HAMMONIA Schiffsholding AG
Neumühlen 9
22763 Hamburg
Deutschland
Internet: www.hammonia-schiffsholding.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102046  28.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
HAMMONIA Schiffsholding

Das könnte dich auch interessieren

Analysten optimistisch
Alles was 'Thyssen' heißt gefragt26. Nov. · dpa-AFX
ThyssenKrupp Headquarter Essen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden