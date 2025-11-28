EQS-News: Canify AG profitiert von starker Cannabisnachfrage: Umsatz +250 % in den ersten 9 Monaten 2025

Emittent / Herausgeber: Canify AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose

9 Monate 2025: Umsatz +250 % auf 15,5 Mio. EUR; EBIT 1 Mio. EUR

Bereits mehr als doppelt so viel umgesetzt wie im Gesamtjahr 2024

Positiver Ausblick: Umsatzverdoppelung in 2026 geplant

Internationalisierung und revolutionäres Produkt im Fokus

Finanzierungsrunde im Rahmen eines öffentlichen Angebots läuft: canify-invest.de

Leipheim, 28.11.2025 – Die Canify AG hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 mehr als 7 Tonnen Cannabis für den medizinischen Gebrauch verarbeitet. Der Umsatz eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im deutschen Markt für medizinisches Cannabis wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 250 % auf 15,5 Mio. EUR gesteigert. Damit hat das Unternehmen bereits mehr als doppelt so viel umgesetzt wie im Gesamtjahr 2024 (7,1 Mio. EUR). Nebem der starken Expansion und den hohen Investitionen wächst Canify bereits profitabel. So wurde ein operatives Ergebnis (EBIT) von 1,0 Mio. EUR erzielt.

Dank der integrierten Wertschöpfungskette vom Import über die EU-GMP-Verarbeitung bis hin zu Vertrieb und After-Sales-Services kann Canify Skaleneffekte heben und Margenpotenziale im stark wachsenden Markt für medizinisches Cannabis ausschöpfen. Es werden sowohl Blüten als auch Extrakte vertrieben. Canify importiert aus vier Kontinenten und hat damit eines der breitesten Lieferantennetzwerke in der Branche aufgebaut. Neben dem Vertrieb an Apotheken und Großhändler unter der eigenen Marke werden auch Services in Lohnherstellung für Dritte angeboten.

Positiver Ausblick für 2026 und darüber hinaus

Canify will den Wachstumskurs in den kommenden Jahren fortsetzen. Im Jahr 2026 sollen Umsatz und operativer Gewinn erneut verdoppelt werden. Neben weiterem Wachstum in Deutschland soll dazu auch die Internationalisierung beitragen. Markteintritte wie beispielsweise dem Vereinigten Königreich befinden sich in Vorbereitung. Voraussichtlich ab 2027 sollen die therapeutischen Möglichkeiten mit einem zertifizierten Inhalator revolutioniert werden.

Pre-IPO: Professionelle Investoren und Privatanleger können sich auf canify-invest.de beteiligen

Noch vor dem mittelfristig geplanten Börsengang können sich institutionelle Investoren und Privatanleger in der aktuellen Finanzierungsrunde beteiligen.Im Rahmen eines öffentlichen Angebots auf Basis eines von der Bafin gestatteten Wertpapier-Informationsblatts (WIB) können die Aktien direkt auf www.canify-invest.de gezeichnet werden. Bis zum 31.12.2025 liegt der Ausgabepreis bei 148 EUR je Aktie. Anschließend steigt er auf 165 EUR.

Daten und Fakten zur Kapitalerhöhung

Emittentin: Canify AG

ISIN: DE000A3EBXZ1

Zeichnungsplattform: www.canify-invest.de

Zeichnungsfrist: 10. November 2025 – 15. Oktober 2026

Ausgabepreis: 148 Euro (bis 31.12.2025) / 165 Euro (ab 01.01.2026)

Emissionsvolumen: 36.698 Aktien

Mindestzeichnung: 20 Aktien

Begleitung: Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG, Düsseldorf

Rechtlich maßgebliches Wertpapier-Informationsblatt (WIB) unter www.canify-invest.de zum Download.

Über die Canify AG

Die Canify AG ist ein lizenziertes pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf medizinisches Cannabis spezialisiert hat. Die Produkte von Canify basieren auf wissenschaftlichen Daten, Spitzentechnologie und dem Bestreben, Patienten zu helfen. Canifys Ansatz ist es, das Cannabisgeschäft für Apotheken und Großhändler so einfach und bequem wie möglich zu gestalten. Canify bietet auch maßgeschneiderte Produktions- und Marktzugangslösungen für Drittanbieter an und setzt dabei Maßstäbe in Bezug auf Qualität, Produktionskapazität und Lieferzeiten. Zudem behandelt Canify Patienten mit individueller Cannabistherapie telemedizinisch oder in den Arztpraxen unter der Marke Canify Clinics. Die Canify AG erfüllt stets die höchsten Standards der europäischen GMP-Richtlinien und bietet Transparenz und Rückverfolgbarkeit vom Anbau bis zum Patienten.

Weitere Informationen gibt es auch auf unseren Webseiten:

www.canify.com

www.canify-pharma.de

www.canify-invest.de

Melden Sie sich gerne für weitere Informationen zu unseren Produkten, zu medizinischem Cannabis und der Canify AG. Gerne stellen wir Ihnen auch Fotos zur Verfügung.

Kontakt für Presseanfragen:

Kathrin Konyen

Pressesprecherin Canify AG +49(0)173/6790782

press@canify.com

Kontakt für Finanzpresse und Anleger:

Fabian Lorenz

+49 (0)15140016085

lorenz@florenz-kommunikation.de

