EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate
28.11.2025 / 18:00 CET/CEST
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate
28.11.2025 / 18:00 CET/CEST
PRESSEMITTEILUNG
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate
- Der Konzernumsatz erhöhte sich um 6,3 Mio. CHF auf 264,7 Mio. CHF (Vorjahr 258,4 Mio. CHF).
- Der betriebliche Cashflow nahm um 52% auf CHF 25,6 Mio. zu (Vorjahr CHF 16,8 Mio.)
- Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug aufgrund von einmaligen Sondereffekten und ausserordentlichen operativen Kosten -31,6 Mio. CHF (Vorjahr -7,6 Mio. CHF).
- Die Eigenkapitalquote lag per 30. September 2025 bei 18,2 % (31. Dezember 2024: 24,3 %).
Pratteln, 28. November 2025 – Highlight-Gruppe veröffentlicht Entwicklung der ersten neun Monate
Konzernentwicklung im dritten Quartal 2025
- Die im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 % gestiegenen Umsatzerlöse resultieren aus gestiegenen Umsätzen im Kino- und Home Entertainmentbereich im Segment Film.
- Das Betriebsergebnis (EBIT) lag aufgrund von einmaligen Sondereffekten im Bereich Sport und Event bei -31,6 Mio. CHF (Vorjahr -7,6 Mio. CHF). Diese Sondereffekte waren nicht cash-wirksam, deshalb entwickelte sich der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit weiter positiv. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente konnten um 52% gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.
- Das Eigenkapital betrug CHF 108,3 Mio. CHF.
Bernhard Burgener, Verwaltungsratspräsident der Highlight-Gruppe, kommentiert den Zwischenabschluss wie folgt: «Mit der Steigerung des Konzernumsatzes um 2.4% und des betrieblichen Cashflows um 52% konnten wichtige Schritte in Richtung der angestrebten stabilen und wirtschaftlich erfolgreichen Geschäftstätigkeit gemacht werden. Einmalige, nicht cash-wirksame Sondereffekte und ausserordentliche operative Kosten im Segment Sport und Event belasten zwar die Erfolgsrechnung der ersten neun Monate erheblich, was zu einem deutlich negativen Betriebsergebnis führt. Für das traditionell stärkere vierte Quartal wird jedoch aufgrund des weitgehenden Wegfalls von Sonderkosten und einer weiter positiven Umsatzentwicklung eine wesentliche Verbesserung der Resultate erwartet.»
Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2025 steht ab heute im Internet unter
www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.
|Die Highlight-Gruppe auf einen Blick
|Angaben für den Konzern nach IFRS
|in Mio. CHF
|3Q2025
|3Q2024
|Abw. in %
|Umsatzerlöse
|264,7
|258,4
|2,4
|EBIT
|-31,6
|-7,6
|n/a
|EBITDA
|55,6
|37,9
|n/a
|Konzernperiodenergebnis
(nach Steuern)
|-41,4
|-18,2
|n/a
|Ergebnisanteil Anteilseigner
|-31,2
|-18,2
|n/a
|Ergebnis je Aktie (in CHF)
|-0,55
|-0,32
|n/a
|Segmentumsatz
|Film
|189,7
|141,9
|33,7%
|Sport und Event
|75,0
|116,5
|-35,7%
|Segmentergebnis
|Film
|2,2
|0,5
|362%
|Sport und Event
|-30,0
|-4,5
|n/a
|in Mio. CHF
|30.09.2025
|31.12.2024
|Abw. in %
|Bilanzsumme
|594,6
|624,6
|-4,8%
|Eigenkapital
|108,3
|151,9
|-28,7%
|Eigenkapitalquote (%)
|18,2
|24,3
|-6,1 Punkte
|Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
|202,0
|196,5
|2,8%
|Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
|25,6
|16,8
|52,4%
|
Für weitere Informationen:
|Highlight Communications AG
|Investor Relations
|Netzibodenstrasse 23b
|CH-4133 Pratteln BL
|Telefon: +41 (0)61 816 96 91
E-Mail: ir@hlcom.ch
