EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate

EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate



28.11.2025 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate

Der Konzernumsatz erhöhte sich um 6,3 Mio. CHF auf 264,7 Mio. CHF (Vorjahr 258,4 Mio. CHF).

Der betriebliche Cashflow nahm um 52% auf CHF 25,6 Mio. zu (Vorjahr CHF 16,8 Mio.)

Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug aufgrund von einmaligen Sondereffekten und ausserordentlichen operativen Kosten -31,6 Mio. CHF (Vorjahr -7,6 Mio. CHF).

einmaligen Sondereffekten und ausserordentlichen operativen Kosten Die Eigenkapitalquote lag per 30. September 2025 bei 18,2 % (31. Dezember 2024: 24,3 %).

Pratteln, 28. November 2025 – Highlight-Gruppe veröffentlicht Entwicklung der ersten neun Monate

Konzernentwicklung im dritten Quartal 2025

Die im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 % gestiegenen Umsatzerlöse resultieren aus gestiegenen Umsätzen im Kino- und Home Entertainmentbereich im Segment Film.



Das Betriebsergebnis (EBIT) lag aufgrund von einmaligen Sondereffekten im Bereich Sport und Event bei -31,6 Mio. CHF (Vorjahr -7,6 Mio. CHF). Diese Sondereffekte waren nicht cash-wirksam, deshalb entwickelte sich der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit weiter positiv. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente konnten um 52% gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.



Das Eigenkapital betrug CHF 108,3 Mio. CHF.

Bernhard Burgener, Verwaltungsratspräsident der Highlight-Gruppe, kommentiert den Zwischenabschluss wie folgt: «Mit der Steigerung des Konzernumsatzes um 2.4% und des betrieblichen Cashflows um 52% konnten wichtige Schritte in Richtung der angestrebten stabilen und wirtschaftlich erfolgreichen Geschäftstätigkeit gemacht werden. Einmalige, nicht cash-wirksame Sondereffekte und ausserordentliche operative Kosten im Segment Sport und Event belasten zwar die Erfolgsrechnung der ersten neun Monate erheblich, was zu einem deutlich negativen Betriebsergebnis führt. Für das traditionell stärkere vierte Quartal wird jedoch aufgrund des weitgehenden Wegfalls von Sonderkosten und einer weiter positiven Umsatzentwicklung eine wesentliche Verbesserung der Resultate erwartet.»

Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2025 steht ab heute im Internet unter

www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.