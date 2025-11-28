EQS-News: HÖRMANN Industries veröffentlicht Zwischenbericht für die ersten neuen Monate 2025

EQS-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

HÖRMANN Industries veröffentlicht Zwischenbericht für die ersten neuen Monate 2025



28.11.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HÖRMANN Industries veröffentlicht Zwischenbericht für die ersten neuen Monate 2025

Umsatz steigt auf 502,8 Mio. € (Vorjahr: 487,2 Mio. €), EBITDA auf 32,4 Mio. € (Vorjahr: 13,0 Mio. €) und EBIT auf 22,6 Mio. € (Vorjahr: 3,1 Mio. €)

Auftragsbestand weiterhin stabil, Auftragseingang leicht rückläufig

HÖRMANN erhöht Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 dank starker Nachfrage in Q3 2025, verändertem Produkt- und Leistungsmix sowie verbesserter Kostenstruktur

Kirchseeon, 28. November 2025 – Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938325) hat heute ihre Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2025 veröffentlicht. In den ersten drei Quartalen sind die Umsatzerlöse der HÖRMANN Gruppe um 3,2 % auf 502,8 Mio. € gestiegen (Vorjahr: 487,2 Mio. €).

Infolge des gesteigerten Umsatzes, eines geänderten Produkt- und Leistungsmix sowie einer verbesserten Kostenstruktur erhöhte sich auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in den ersten neun Monaten 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich von 13,0 Mio. € auf 32,4 Mio. € und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 3,1 Mio. € auf 22,6 Mio. €.

Der Auftragsbestand der HÖRMANN Gruppe entwickelte sich stabil und lag zum 30 September 2025 bei 602,5 Mio. € (31. Dezember 2024: 595,2 Mio. €). Allerdings macht sich die herausfordernde wirtschaftliche Lage in Deutschland auch im Auftragseingang der HÖRMANN Industries GmbH bemerkbar. Im Berichtszeitraum verringerte sich der Auftragseingang infolge der weiterhin spürbaren Investitionszurückhaltung in der Industrie um 5,7 % auf 514,5 Mio. € gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 (595,5 Mio. €).

Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Industries GmbH: „Die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben angespannt, und viele Unternehmen sehen sich mit einer zunehmenden Komplexität an geopolitischen und konjunkturellen Herausforderungen konfrontiert. Dennoch konnten wir dieser Entwicklung im Berichtszeitraum erfolgreich entgegenwirken und haben unsere Ergebnisprognose sogar nach oben angepasst. Diese positive Entwicklung ist das Resultat unseres konsequenten Kostenmanagements und unserer strategischen Diversifikation, die der HÖRMANN Gruppe auch in Krisenzeiten eine hohe Widerstandskraft verleiht. Beides gibt uns das Vertrauen, auch künftig nachhaltig und vorausschauend zu wachsen.“

Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 erhöht

Infolge einer über den Erwartungen liegenden Nachfrage im dritten Quartal 2025 und eines veränderten Produkt- und Leistungsmix sowie einer verbesserten Kostenstruktur erhöht die Geschäftsführung der HÖRMANN Industries GmbH die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025. Für das Geschäftsjahr 2025 wird nunmehr ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in einer Bandbreite von 27 Mio. € bis 29 Mio. € erwartet. Bislang war ein EBIT zwischen 21 Mio. € und 23 Mio. € prognostiziert worden. Im Hinblick auf den Umsatz der HÖRMANN Gruppe geht die Geschäftsführung davon aus, die Bandbreite zwischen 690 Mio. € und 720 Mio. € am unteren Ende der Spanne zu erreichen.

Der Konzernzwischenbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2025 der HÖRMANN Industries GmbH ist unter http://www.hoermann-gruppe.de/investor-relations/finanzpublikationen/ abrufbar.



Ausgewählte Finanzkennzahlen der HÖRMANN Industries GmbH (in Mio. €)



Ertrags- und Finanzlage 9M 2025 9M 2024 Umsatz 502,8 487,2 Gesamtleistung (1) 529,4 503,6 Rohergebnis (2) 266,1 239,8 EBITDA (3) 32,4 13,0 EBIT (4) 22,6 3,1 Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -5,2 -11,3 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -10,1 -9,4 Vermögenslage 30.09.2025 31.12.2024 Bilanzsumme 395,7 383,8 Eigenkapital 149,1 138,8 Eigenkapitalquote (in %) (5) 37,7 % 36,2 % Working Capital (6) 136,2 106,4 Nettofinanzmittelbestand (7) 45,0 68,3 Mitarbeitende (8) 2.932 2.921

1) Umsatzerlöse zzgl. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen, 2) Gesamtleistung zzgl. sonstige betriebliche Erträge abzgl. Materialaufwand, 3) Konzernjahresüberschuss vor Abschreibungen, vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern, 4) Konzernjahresüberschuss vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern, 5) Eigenkapital/Bilanzsumme, 6) Vorräte zzgl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzgl. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 7) Guthaben bei Kreditinstituten abzgl. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, 8) Periodendurchschnitt ohne Auszubildende

Kontakt:

HÖRMANN Industries GmbH

Hauptstraße 45-47

D-85614 Kirchseeon

T +49 8091 5630 0

F +49 8091 5630 195

info@hoermann-gruppe.com

Finanz- und Wirtschaftspresse:

iron AG

Frederic Hilke

T +49 221 9140 970

hoermann@ir-on.com

Über die HÖRMANN Gruppe

Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind 30 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Engineering und Intralogistics mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.930 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein.

www.hoermann-gruppe.com