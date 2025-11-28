EQS-News: K-Beauty erobert den Markt: COSRX führt die Beauty-Charts von Amazon Deutschland an diesem Black Friday und Cyber Monday an

EQS-News: COSRX / Schlagwort(e): Sonstiges

K-Beauty erobert den Markt: COSRX führt die Beauty-Charts von Amazon Deutschland an diesem Black Friday und Cyber Monday an



28.11.2025

BERLIN, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Amazon Beauty Charts in Deutschland zeigten an diesem Black Friday und Cyber Monday (20.November bis 1.) Dezember) ein klares Bild: COSRX dominierte. Als Käufer in ganz Europa sich beeilten, um sich die besten Angebote für Winter-Hautpflegeprodukte zu sichern, stiegen die leistungsstärksten Formeln der Marke an die Spitze der Rangliste und festigten ihren Status als die begehrtesten Must-haves der Saison. Angesichts der hohen Verbrauchernachfrage und der Kategoriegewinne in mehreren Listen rückt COSRX nun genau die Produkte in den Fokus, die während des Black Friday und Cyber Monday die Spitzenplätze belegten, was sowohl die wissenschaftlich fundierte Glaubwürdigkeit als auch die weltweite Kult-Dynamik der Marke widerspiegelt.

Die Obsession mit Schneckenschleim: Was macht dieses Amazon-Nr.-1-Produkt so unwiderstehlich?Mit seiner leichten Geltextur und einem hochkonzentrierten Anteil von 96 % Schneckenschleim ist das Advanced Snail 96 Mucin Power Essence weltweit beliebt für seine Fähigkeit, die Regeneration der Haut im Winter zu beschleunigen, Reizungen zu beruhigen und einen gesunden, strahlenden Teint wiederherzustellen. Genau diese leistungsstarken Eigenschaften haben das Produkt im Zentrum des weltweiten Schneckenmucin-Booms gehalten – und seine Position als Nr. 1 unter den Beauty-Seren bei Amazon Deutschland gefestigt. Als globales K-Beauty-Must-have und eines der unverzichtbaren Hautpflegeprodukte bei Amazon wird diese Kultformel während des Black Friday noch begehrter, wenn sie zum niedrigsten Preis des Jahres angeboten wird – mit 50 % Rabatt.

Die Macht der Peptide: Der schnell wachsende Bestseller von COSRX Das 6 Peptide Skin Booster Serum ist die unangefochtene Nummer 1 in der Kategorie „Toner" bei Amazon Deutschland. Es enthält sechs zielgerichtete Peptide, die in perfekter Synergie wirken und dabei helfen, das Hautbild zu verfeinern, die Festigkeit zu verbessern und den allgemeinen Hautzustand zu optimieren.Das Serum wird weithin gelobt von großen deutschen Influencern wie @Anna Dyu, @jacobgrey und @thelipstickgirly und hat sich einen Ruf als leistungsstarkes Must-have in der Kategorie K-Beauty erworben. Es wird in einer großzügigen Größe zu einem erschwinglichen Preis angeboten und bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis – vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Bereiche mit Feuchtigkeitsversorgung, Feuchtigkeitsspeicherung, Kollagenunterstützung und beruhigendem Komfort für Gesicht und Körper machen es zu einem der absoluten Must-haves dieser Saison.

Amazons Top-Ranking-Paar: Schnecke und Peptid in einem SetUm seine erstklassigen Formeln für Käufer noch zugänglicher zu machen, bietet COSRX exklusiv bei Amazon Snail & Peptide Booster-Sets an, die die aktuellen Bestseller der Marke – das 6 Peptide Skin Booster Serum und die Advanced Snail 96 Mucin Power Essence – in einem praktischen Paket vereinen Das Set wurde für diejenigen entwickelt, die eine vollständige, ergebnisorientierte Pflegeroutine suchen, und ermöglicht es den Verbrauchern, beide kategorieführenden Produkte von COSRX gleichzeitig zu erleben, exklusiv bei Amazon.

