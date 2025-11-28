EQS-News: LR Health & Beauty SE veröffentlicht finale Zahlen zum dritten Quartal 2025

EQS-News: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

LR Health & Beauty SE veröffentlicht finale Zahlen zum dritten Quartal 2025



28.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Vorläufige Zahlen für Q3/9M 2025 bestätigt: Umsatz nach 9M 2025 bei 208,8 Mio. EUR, EBITDA reported bei 16,3 Mio. EUR

Fokus auf Initiativen zur Optimierung der Geschäftsprozesse und nachhaltigen Verbesserung der Kapital- und Finanzierungsstruktur

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Ahlen, 28. November 2025 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes digitales Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, veröffentlicht heute die finalen Zahlen für das dritte Quartal 2025 sowie für die ersten neun Monate 2025 und bestätigt damit die am 24. Oktober 2025 bekanntgegebenen vorläufigen Zahlen.

Die LR Health & Beauty SE erwirtschaftete demnach im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz (Warenerlöse) von 66,0 Mio. EUR (Vorjahr: 69,4 Mio. EUR), der somit für die ersten neun Monate 2025 208,8 Mio. EUR (Vorjahr: 212,7 Mio. EUR) erreichte. Während das Marktumfeld in vielen Märkten durch eine schwache Verbraucherstimmung gekennzeichnet war, sorgten zwei neu eingeführte Duftkollektionen im September für positive Impulse.

Das erzielte EBITDA reported von 2,9 Mio. EUR im dritten Quartal 2025 (Q3 2024: 7,3 Mio. EUR) war vor allem durch den Umsatzrückgang sowie gestiegene Kosten in den Bereichen Marketing und Vertrieb beeinflusst. Folglich belief sich das EBITDA reported für die ersten neun Monate 2025 auf 16,3 Mio. EUR (9M 2024: 19,0 Mio. EUR). Daneben erreichte das normalisierte EBITDA im dritten Quartal 2025 3,8 Mio. EUR (Q3 2024: 8,7 Mio. EUR) sowie auf Neunmonatsbasis 19,1 Mio. EUR (9M 2024: 23,1 Mio. EUR).



Ausblick

Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, kommentiert: „Für uns hat Priorität, die LR Gruppe operativ und finanziell auf ein belastbares Fundament für die Zukunft zu stellen. In diesem Zusammenhang werden wir einen klaren Aktionsplan entwickeln, um eine solide finanzielle Basis zu schaffen und mit gezielten strategischen Initiativen die Wettbewerbsfähigkeit der LR Gruppe zu stärken. Wir sehen in unseren Produktsegmenten trotz der derzeit herausfordernden Marktbedingungen unverändert ein attraktives Potential, was wir künftig noch besser adressieren wollen.“

Auf Basis der finalen Geschäftsergebnisse zum dritten Quartal 2025 bestätigt LR die im Oktober 2025 angepasste Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025. Demnach wird für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin ein Umsatz (Warenerlöse) im Korridor von 276 Mio. EUR bis 281 Mio. EUR erwartet. Daneben soll das EBITDA reported weiterhin einen Wert zwischen 17,0 Mio. EUR und 20,0 Mio. EUR erreichen.





LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.

Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.





Kontakt:

PR Kontakt:

LR Health & Beauty SE

Almut Kellermeyer

Head of Corporate Communication

Kruppstraße 55

59227 Ahlen

Tel.: +49(0)2382 7658-106

E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com

https://ir.lrworld.com/



IR Kontakt:

cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Tel.: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

