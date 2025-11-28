EQS-News: Mantle und Bybit schließen sich zusammen, um USDT0, die Omnichain-Implementierung des USDT-Stablecoins von Tether, in das größte börsenbezogene Netzwerk zu integrieren

EQS-News: Bybit / Schlagwort(e): Vereinbarung/Produkteinführung

DUBAI, VAE, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat die Unterstützung für USDT0-Ein- und Auszahlungen im Mantle Network angekündigt und ist damit eine der ersten globalen Börsen, die nahtlose Cross-Chain-USDT0-Flows ermöglicht. Durch diese Integration wird Mantle zum größten börsenbezogenen Layer-2-Netzwerk, gemessen am Total Value Locked (TVL). Durch die Unterstützung des neuen Cross-Chain-Standards für USDT positionieren sich Mantle und Bybit gemeinsam an der Spitze der einheitlichen Liquiditätsinfrastruktur für Stablecoins.

USDT0 ist die Cross-Chain-Bereitstellung von USDT, dem größten Stablecoin, und dient als „einheitliche Liquiditätsschicht" über mehrere Netzwerke hinweg. USDT0 basiert auf dem Omnichain Fungible Token (OFT)-Standard von LayerZero und verwendet eine Mint-and-Burn-Architektur, die eine strikte 1:1-Deckung gewährleistet und fragmentierte Brücken eliminiert.

Mit dieser Einführung werden Bybit-Nutzer in Kürze folgende Möglichkeiten haben:

USDT0 aus dem Mantle Network direkt bei Bybit einzuzahlen

USDT0 direkt von Bybit auf das Mantle Network auszahlen

Für eine begrenzte Zeit gebührenfreie USDT0-Auszahlungen an Mantle vornehmen zu können

Diese Zusammenarbeit vereint USDT0 als Liquiditätsinfrastruktur, Mantle als führendes börsengekoppeltes L2-Netzwerk und Bybit als globalen Liquiditätsplatz, um den Aufbau der nächsten Phase der Cross-Chain-Stablecoin-Infrastruktur zu unterstützen.

USDT0 als einheitliche USDT-Layer

USDT0 verfolgt das Ziel, die Bewegung von Stablecoins neu zu gestalten durch:

Eine Liquiditätsschicht: Eine einzige Omnichain-Darstellung von USDT, keine fragmentierten Wrapped-Varianten.

Native Cross-Chain-Architektur: Verwendung des OFT-Standards von LayerZero für direkte Mint-and-Burn-Transfers.

Vereinfachte UX: Beseitigung von Multi-Hop-Bridging und komplexem Routing für Nutzer und Institutionen.

Die Unterstützung von USDT0 auf Mantle durch Bybit synchronisiert zentralisierte Liquidität, On-Chain-Anwendungen und Cross-Chain-Flows zu einem einheitlichen Erlebnis und bietet Benutzern einen besser vorhersehbaren und effizienteren Zugang zu Tether-basierter Liquidität.

Mantle als führendes börsenverbundenes Netzwerk für USDT0

Mantle Network ist eine modulare Layer-2-Lösung, die auf Ethereum basiert, eng mit der Börseninfrastruktur verbunden ist und sich auf die Verteilung und Liquidität von tokenisierten Vermögenswerten und Finanzprodukten aus der realen Welt konzentriert. Die Tatsache, dass Mantle neben Tether und Bybit zu den ersten börsenbezogenen Netzwerken gehört, die USDT0 frühzeitig unterstützt haben, stärkt die Positionierung von Mantle als:

Eine leistungsstarke L2, die für die Abwicklung von Stablecoins und Cross-Chain-Flows optimiert ist.

Ein Tor für Börsenliquidität und institutionelles Kapital, das in Onchain-Ökosysteme einfließt.

Eine Plattform für DeFi, Tokenisierung und RWA-Märkte, die auf stabilen, programmierbaren Sicherheiten wie USDT0 basiert.

Für die Nutzer bedeutet dies:

Schnelle, kostengünstige USDT0-Überweisungen auf Mantle.

Direkter Zugang zu den Bybit-Märkten mit USDT0 als Abwicklungs- und Liquiditäts-Asset.

Rationalisierte Bereitstellung von Kapital für Mantle-native Anwendungen.

„USDT0 zusammen mit Tether und Bybit frühzeitig zu unterstützen, ist ein strategischer Schritt für Mantle", erklärte Emily Bao, Key Advisor bei Mantle. „Dies stärkt die Rolle von Mantle als zentraler Standort für die Cross-Chain-Stablecoin-Liquidität und die Onchain-Kapitalmärkte, die davon abhängig sind."

„USDT0 wurde entwickelt, um die Liquidität über verschiedene Blockchains hinweg zu vereinheitlichen, und die leistungsstarke Infrastruktur von Mantle macht es zu einem idealen Netzwerk für diese Vision", erklärte Lorenzo R., Co-Founder von USDT0. „Die Zusammenarbeit mit Bybit und Mantle ermöglicht es uns, einen nahtloseren, interoperablen Stablecoin-Standard zu schaffen, der die UX verbessert und die Einführung von Multi-Chain-Technologien für Nutzer und Institutionen gleichermaßen beschleunigt."

Verbesserung der Onchain- UX und des Kapitalflusses

USDT0 wurde entwickelt, um den Stablecoin-Flow intuitiver und direkter zu gestalten:

Effizientere Cross-Chain-Liquiditätsbewegung

Reduzierte operative Reibungsverluste sowohl für private als auch für institutionelle Nutzer

Bessere Abstimmung zwischen zentralisierten Börsenplattformen und On-Chain-Zielen

Die Integration von Bybit fügt hinzu:

Eine zentrale Liquiditätsdrehscheibe für den USDT0-Handel und die Portfolioverwaltung

Direkte On-/Off-Rampen zwischen Mantle und Bybit

Kostenlose Abhebungen während der anfänglichen Einführung, um eine frühzeitige Annahme zu fördern

Strategische Bedeutung für Tether, Mantle und Bybit

Die frühzeitige Abstimmung zwischen allen drei Parteien spiegelt einen breiteren Wandel in der Branche wider, hin zu:

Cross-Chain-Stablecoin-Standards, die die Liquidität vereinheitlichen, anstatt sie zu fragmentieren

L2-Infrastruktur der nächsten Generation, die für großvolumige Kapitalflüsse ausgelegt ist

Integration zwischen Emittenten, Börsen und Hochleistungsnetzwerken

Für DeFi, Tokenisierung und institutionelle Assetbewegungen erforderliche Infrastruktur

Mit USDT0, der jetzt auf Mantle verfügbar ist und bald auch auf Bybit verfügbar sein wird, macht das Ökosystem einen großen Schritt in Richtung eines grenzenlosen, reibungslosen Stablecoin-Standards, der die nächste Ära der On-Chain-Finanzierung begründen wird.

Informationen zu MantleMantle positioniert sich als führende Distributionsschicht und Gateway für Institutionen und TradFi, um sich mit Onchain-Liquidität zu verbinden und Zugang zu realen Vermögenswerten zu erhalten, was den Finanzfluss in der realen Welt fördert.

Mit mehr als 4 Mrd. USD an gemeinschaftlich genutzten Vermögenswerten kombiniert Mantle Glaubwürdigkeit, Liquidität und Skalierbarkeit mit einer institutionellen Infrastruktur zur Unterstützung einer groß angelegten Einführung. Das Ökosystem ist durch $MNT innerhalb von Bybit verankert und wird durch Kernprojekte wie mETH, fBTC, MI4 und andere erweitert. Ergänzt wird dies durch die Partnerschaften von Mantle Network mit führenden Emittenten und Protokollen wie Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct und EigenLayer.

Weitere Informationen über Mantle finden Sie im Internet:mantle.xyzFür weitere Social-Updates, folgen Sie bitte:Mantle Official X &Mantle Community Channel

Informationen zu USDT0USDT0, das einheitliche Liquiditätsnetzwerk für USDT, vereinfacht den Cross-Chain-Transfer ohne fragmentierte Pools oder komplexe Brücken. Als einheitliches Gateway für die Interoperabilität und Expansion von USDT vereinfacht USDT0 die Cross-Chain-Liquidität, verbessert die Zugänglichkeit und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten für Tether-Inhaber, Unternehmen und DeFi-Plattformen. Mit dem Fokus auf Effizienz und Skalierbarkeit definiert USDT0 neu, wie USDT über Netzwerke hinweg funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter USDT0.to oder folgen Sie uns auf Twitter @USDT0.

Informationen zu BybitBybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt (gemessen am Handelsvolumen) und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen sowie On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Creatorn sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

