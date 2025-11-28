EQS-News: SLR Group mit solidem Start in das Geschäftsjahr 25/26

EQS-News: SLR Group GmbH / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

SLR Group mit solidem Start in das Geschäftsjahr 25/26



28.11.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SLR Group mit solidem Start in das Geschäftsjahr 25/26

Umsatz in Q1 25/26 auf 49,3 Mio. EUR gesteigert

Bereinigtes EBITDA erreicht 2,8 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Marge bei 5,8%

Kernsegmente Agrar- und Bauwesen robust mit kurzfristiger Seitwärtsbewegung

Prognose für Geschäftsjahr 25/26 bestätigt: Gesamtproduktion bzw. verkaufte Tonnage um die Größenordnung von 105 Kilotonnen und bereinigtes EBITDA im Korridor von 19 Mio. EUR bis 20 Mio. EUR erwartet

St. Leon-Rot, 28. November 2025 – Die SLR Group GmbH, ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, hat heute ihre Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 25/26 veröffentlicht.

Der Umsatz wuchs im ersten Quartal um 7,6 % auf 49,3 Mio. EUR gegenüber dem ersten Vorjahresquartal (Q1 24/25: 45,8 Mio. EUR). Gleichzeitig stiegen die verkauften Tonnagen im ersten Quartal 25/26 um 11,6 % auf 24,5 Kilotonnen nach 22,1 Kilotonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen konnte hier vor allem von positiven Produktmix- und Preiseffekten sowie insbesondere einem leicht anziehenden Marktsentiment im Agrarsektor profitieren.

Des Weiteren ist es der SLR Group gelungen, die Profitabilität im Jahresvergleich deutlich zu verbessern: Das bereinigte EBITDA erreichte im ersten Quartal 25/26 2,8 Mio. EUR nach -0,4 Mio. EUR im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die bereinigte EBITDA-Marge konnte folglich auf 5,8 % verbessert werden (Q1 24/25: -1,0 %). Das unbereinigte EBITDA betrug derweil 2,6 Mio. EUR im ersten Quartal 25/26 nach -0,6 Mio. EUR im ersten Vorjahresquartal. Zu dieser positiven Entwicklung trug neben der Umsatzsteigerung vor allem die erfolgreiche Implementierung des „Adapt & Grow“-Programms im vergangenen Geschäftsjahr bei, mit der das Unternehmen die Betriebsabläufe schlanker und effizienter aufgestellt hat.

Gunnar Halden, CFO der SLR Group, kommentiert: „Unsere Kernsegmente haben sich zu Beginn des neuen Geschäftsjahres als robust erwiesen, gleichwohl bleibt die Marktsituation kurzfristig weiter angespannt und von einer hohen Preissensitivität geprägt. Umsatzseitig konnten wir im ersten Quartal in allen Vertriebsregionen zulegen, was die im Vorjahresvergleich grundsätzlich verbesserte Auftragslage widerspiegelt. Im aktuellen Umfeld werden wir uns weiter darauf konzentrieren, über Initiativen für mehr Effizienz unser Geschäft profitabel zu gestalten.“

Für das laufende Geschäftsjahr 25/26 bestätigt die SLR Group ihre Prognose und rechnet weiterhin damit, dass die Gesamtproduktion und verkauften Tonnen um die Größenordnung von 105 Kilotonnen und damit leicht über den Zahlen des Geschäftsjahres 24/25 liegen werden. Daneben erwartet die SLR Group ergebnisseitig im Geschäftsjahr 25/26 ein bereinigtes EBITDA von 19 Mio. EUR bis 20 Mio. EUR.

Jörg Rumikewitz, CEO der SLR Group, blickt auf das laufende Geschäftsjahr: „Wir sehen, dass strategische Kunden bei der Entwicklung und Produktion, beispielsweise im Bereich Traktoren, auf unser spezifisches Know-how setzen. So konnten wir aus unserem langjährigen Blue-Chip-Kundenstamm zusätzliche Komponenten für SLR gewinnen. Wir wollen mit gezielten Vertriebsmaßnahmen auf diesen Erfolgen aufbauen und so langfristig von den Wachstumstreibern in unseren Märkten profitieren.“

Der Bericht zum ersten Quartal 25/26 ist ab sofort auf der Unternehmenswebsite unter slr-gruppe.de/en//investor-relations abrufbar.





Über SLR Group

Die SLR Group mit Hauptsitz in St. Leon-Rot, Deutschland, ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, die hauptsächlich in großen Off-Highway-Landwirtschafts- und Infrastruktur sowie Baumaschinen eingesetzt werden. SLR wurde 1970 gegründet und betreibt heute vier hochmoderne, voll investierte Produktionsstätten in Deutschland, Ungarn und der Tschechischen Republik. Die Gruppe versteht sich als Full-Service-Anbieter für ihre Kunden, der von der Entwicklung und dem Werkzeugbau über den Guss bis hin zum bearbeiteten Bauteil reicht. SLR verfügt über einen erstklassigen Kundenstamm mit gefestigten Single-Source-Beziehungen in Europa und Nordamerika. Zu den Hauptkunden zählen marktführende OEMs und Tier-1-Anbieter. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erwirtschaftete die SLR Group einen Nettoumsatz von 194,0 Mio. EUR. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mehr als 700 Mitarbeiter (HC). Die SLR Group GmbH hat eine Anleihe im Nordic-Bond-Format mit einem Volumen von 75 Mio. EUR begeben, die im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Nasdaq Stockholm notiert ist.





IR-Kontakt

cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Germany

Phone: +49(0)611 - 205855-23

E-mail: burbach@cometis.de

28.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: SLR Group GmbH Am Bahnhof 16 68789 St. Leon-Rot Deutschland Internet: www.slr-gruppe.de ISIN: NO0013177949 WKN: A383DP Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt; Stockholm EQS News ID: 2237112

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237112 28.11.2025 CET/CEST