EQS-News: Vorstand und Aufsichtsrat der PSI Software SE empfehlen die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Warburg Pincus

Vorstand und Aufsichtsrat der PSI Software SE empfehlen die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Warburg Pincus



Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat veröffentlicht

Angebotspreis von 45,00 EUR je PSI-Aktie als fair, angemessen und attraktiv bewertet

Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen die strategische Partnerschaft und empfehlen den Aktionären, das Angebot anzunehmen



Berlin, 28. November 2025 – Der Vorstand und der Aufsichtsrat der PSI Software SE („PSI“ oder die „Gesellschaft“) haben ihre gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß § 27 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz („WpÜG“) zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Zest Bidco GmbH (die „Bieterin“), einer Holdinggesellschaft, die indirekt von Fonds kontrolliert wird, die von Warburg Pincus LLC (zusammen „Warburg Pincus“) verwaltet werden, an die Aktionäre der PSI veröffentlicht.



Nach sorgfältiger und unabhängiger Prüfung der am 17. November 2025 von Warburg Pincus veröffentlichten Angebotsunterlage bekräftigen Vorstand und Aufsichtsrat ihre Unterstützung für das Angebot und empfehlen den Aktionären der PSI, das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot anzunehmen.



Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die in der Angebotsunterlage beschriebenen Ziele und Absichten der Bieterin für die weitere strategische Entwicklung der PSI sowie den Umstand, dass im Investment Agreement wichtige Interessen der PSI und ihrer wesentlichen Stakeholder gesichert sind.



Auf Grundlage ihrer unabhängigen Beurteilung und unter Berücksichtigung der Strategie und Finanzplanung von PSI sowie des hochkompetitiven Bieterprozesses, aus dem das Angebot von Warburg Pincus hervorgegangen ist, sind Vorstand und Aufsichtsrat der Auffassung, dass der Angebotspreis von 45,00 EUR je PSI-Aktie aus finanzieller Sicht fair, angemessen und attraktiv ist.



Der Angebotspreis beinhaltet eine attraktive Prämie von rund 84 Prozent auf den XETRA-Schlusskurs der PSI-Aktien am 8. Oktober 2025, dem letzten Börsenschlusskurs, der nicht durch Presseberichte zu Übernahmespekulationen von PSI vom 9. Oktober 2025 beeinflusst war, und von rund 63 Prozent auf den unbeeinflussten Drei-Monats-Durchschnittskurs vor diesem Datum.



Nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat ist der Angebotspreis im Vergleich zu den historischen Börsenkursen der PSI-Aktie höchst attraktiv und ermöglicht den Aktionären, sofort und im Voraus einen wesentlichen Teil des zukünftigen Wertpotentials außerhalb des Kapitalmarkts zu sichern, ohne das Umsetzungsrisiko und die damit verbundenen temporären Auswirkungen auf die Ertragslage von PSI tragen zu müssen. Zur Beurteilung der finanziellen Angemessenheit des Angebotspreises haben Vorstand und Aufsichtsrat Goldman Sachs Bank Europe SE als Finanzberater mandatiert. Goldman Sachs hat eine schriftliche Stellungnahme zum Angebotspreis aus finanzieller Sicht (sog. Fairness Opinion) erstellt, welche die Angemessenheit des Angebotspreises bestätigt und welche der gemeinsamen begründeten Stellungnahme beigefügt ist.



Robert Klaffus, Vorstandsvorsitzender der PSI, sagte: „Die Partnerschaft mit Warburg Pincus markiert einen entscheidenden Moment in unserer Wachstumsgeschichte. Gemeinsam beschleunigen wir unsere Transformation zu einem führenden Anbieter von Software-as-a-Service- und Cloud-gestützten Lösungen und industrieller KI. Das Angebot zeugt von starkem Vertrauen in unsere Strategie und unsere Zukunft und liegt im besten Interesse unserer Aktionäre, Mitarbeitenden, Kunden und aller Stakeholder.“



Uwe Hack, Vorsitzender des Aufsichtsrats der PSI Software SE, ergänzte: „Nach umfassender Prüfung der strategischen und finanziellen Aspekte sind wir überzeugt, dass dieses Angebot eine hervorragende Gelegenheit für PSI und ihre Aktionäre darstellt. Der vorgeschlagene Preis spiegelt den Wert und das Potenzial der PSI attraktiv wider.“



Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass unabhängig von dieser Empfehlung jeder PSI-Aktionär unter Würdigung der Gesamtumstände, seiner individuellen Verhältnisse und seiner persönlichen Einschätzung über die mögliche künftige Entwicklung des Wertes der PSI und des Börsenkurses der PSI-Aktie seine eigene Entscheidung darüber treffen muss, ob und gegebenenfalls für wie viele PSI-Aktien er das Angebot annimmt oder nicht.



Die Frist für die Annahme des Angebots (Annahmefrist) begann mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 17. November 2025 und endet am 15. Dezember 2025 um 24:00 Uhr MEZ. PSI-Aktionäre können das Angebot der Bieterin über ihre jeweilige depotführende Bank annehmen. Die detaillierten Bestimmungen und Bedingungen des Angebots sind in der Angebotsunterlage beschrieben, welche unter www.offer-power.com abrufbar ist.



Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie zum Ablauf der Annahmefrist, welche die Bieterin bereits erreicht hat. Der Vollzug des Angebots unterliegt außerdem den Angebotsbedingungen – der Erteilung fusionskontrollrechtlicher und investitionskontrollrechtlicher Freigaben. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet.



Warburg Pincus beabsichtigt nach dem Vollzug des Angebots ein Delisting der PSI-Aktien. Der Vorstand unterstützt ein solches Delisting vorbehaltlich seiner Prüfung entsprechend den gesetzlichen Pflichten. Ein Delisting könnte es verbleibenden Aktionären erschweren, ihre Aktien zukünftig zu verkaufen. Darüber hinaus haben die Parteien vereinbart, nach Abwicklung des Angebots für zwei Jahre keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.



Die vollständige gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats der PSI ist kostenfrei erhältlich bei der PSI Software SE, Investor Relations, Dircksenstraße 42-44, 10178 Berlin, oder per E-Mail an kpierschke@psi.de. Sie wurde außerdem auf der PSI-Website veröffentlicht unter www.psi.de/uebernahmeangebot-warburg-pincus.



Bitte beachten Sie, dass ausschließlich die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat maßgeblich ist. Diese Pressemitteilung stellt keine Erläuterung oder Ergänzung zum Inhalt der gemeinsamen begründeten Stellungnahme dar.



Über PSI



Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.300 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Produktion und Logistik sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de



Über Warburg Pincus



Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler Wachstumsinvestitionen. Das Unternehmen besteht seit 1966 als Partnerschaft und verfügt über die Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und Managementteams über Marktzyklen hinweg nachhaltig zum Erfolg zu führen. Aktuell verwaltet das Unternehmen mehr als 85 Milliarden US-Dollar und hat über 215 Unternehmen im Portfolio, die über unterschiedliche Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen verteilt sind. Seit Gründung hat Warburg Pincus im Rahmen seiner Private Equity-, Immobilien- und Kapitallösungsstrategien in mehr als 1.000 Unternehmen investiert. Warburg Pincus hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält 15 Büros weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.warburgpincus.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.





Kontakt



PSI Software SE

Karsten Pierschke

Head of Investor Relations and Corporate Communications

Tel. +49 30 2801-2727

E-Mail: kpierschke@psi.de



Warburg Pincus

Alice Gibb

Director – Head of Communications, Europe

Tel. +44 20 7306 3090

E-Mail: alice.gibb@warburgpincus.com



Katharina Gebsattel

Communications

Tel. +49 172 7186 857

E-Mail: katharina.gebsattel@warburgpincus.com





Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der PSI Software SE dar. Das öffentliche Übernahmeangebot selbst sowie dessen Bedingungen und weitere Informationen zum öffentlichen Übernahmeangebot werden in der Angebotsunterlage von Warburg Pincus veröffentlicht. Anlegern und Aktionären der PSI Software wird empfohlen, die Angebotsunterlage und alle anderen Dokumente im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot, insbesondere die gemeinsame Begründung von Vorstand und Aufsichtsrat, sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Den Aktionären der PSI Software wird außerdem empfohlen, sich gegebenenfalls unabhängig beraten zu lassen, um eine fundierte Entscheidung über den Inhalt der Angebotsunterlage und das Übernahmeangebot treffen zu können.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Annahmen und Prognosen der PSI Software basieren. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören auch diejenigen, die in den öffentlichen Berichten der PSI Software unter https://www.psi.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte diskutiert werden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

