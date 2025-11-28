W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Hugo Boss offenbar vor Wechsel an AR-Spitze - Frasier entzieht Unterstützung

dpa-AFX · Uhr
Luxusgüter
Artikel teilen:

METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss steht offenbar vor einem Wechsel an der Aufsichtsratsspitze. Das Unternehmen veröffentlichte am Freitagabend in einer Pflichtmitteilung eine Stellungnahme von Frasers Group. Dieser zufolge unterstützt der Investor den Boss-Aufsichtsratschef Stephan Sturm nicht mehr. Herr Sturm habe Frasers Group zuvor darüber informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht als Vorsitzender des Aufsichtsrats von Hugo Boss tätig bleiben möchte. Mit dem Ziel, Herrn Sturm, sofern nötig, abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, beabsichtige Frasers Group, Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats von Hugo Boss zu nehmen.

Im nachbörslichen Handel gab es zunächst kaum eine Reaktion auf die Neuigkeiten./he/la

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hugo Boss

Das könnte dich auch interessieren

Marke in der Krise
Puma mit neuen Übernahmespekulationen im Blickgestern, 07:09 Uhr · dpa-AFX
Puma mit neuen Übernahmespekulationen im Blick
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden