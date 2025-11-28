Hugo Boss offenbar vor Wechsel an AR-Spitze - Frasier entzieht Unterstützung

METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss steht offenbar vor einem Wechsel an der Aufsichtsratsspitze. Das Unternehmen veröffentlichte am Freitagabend in einer Pflichtmitteilung eine Stellungnahme von Frasers Group. Dieser zufolge unterstützt der Investor den Boss-Aufsichtsratschef Stephan Sturm nicht mehr. Herr Sturm habe Frasers Group zuvor darüber informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht als Vorsitzender des Aufsichtsrats von Hugo Boss tätig bleiben möchte. Mit dem Ziel, Herrn Sturm, sofern nötig, abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, beabsichtige Frasers Group, Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats von Hugo Boss zu nehmen.

Im nachbörslichen Handel gab es zunächst kaum eine Reaktion auf die Neuigkeiten./he/la