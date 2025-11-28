W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Italien: Inflation sinkt unerwartet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im November unerwartet gefallen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 1,1 Prozent zu, was der niedrigste Stand seit Oktober 2024 ist, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 1,3 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einer unveränderten Rate gerechnet.

Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

Die italienische Inflationsrate liegt damit deutlich unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. Die Zahlen für den gesamten Währungsraum werden am kommenden Dienstag veröffentlicht./jsl/mis

Das könnte dich auch interessieren

Inflation in Frankreich bleibt niedrigheute, 09:12 Uhr · dpa-AFX
Risiken für die Finanzstabilität
Zollkonflikte und Aktien-Hype: EZB mahnt zur Vorsicht26. Nov. · dpa-AFX
Zollkonflikte und Aktien-Hype: EZB mahnt zur Vorsicht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden