W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Juso-Chef Türmer: Kein Generationenkonflikt bei Rente

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MANNHEIM (dpa-AFX) - Juso-Chef Philipp Türmer sieht bei der Rente in Deutschland keinen Generationenkonflikt. "Unsere Rente ist doch nicht bedroht, weil unsere Großeltern im Schnitt 1300 Euro Rente bekommen, das ist doch verrückt", sagte der 29-Jährige auf dem Bundeskongress der SPD-Jugend in Mannheim. Rente und Sozialstaat seien vielmehr davon bedroht, dass Menschen mit hohen Kapitalvermögen zu wenig zur Finanzierung des Sozialstaats beitrügen. "Ich jag' doch nicht meiner Oma hinterher, um ihr die Cents aus dem Portemonnaie zu klauen, wenn Milliarden Erben keinen Cent Steuern zahlen", betonte Türmer./tam/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden