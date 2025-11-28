W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Kreise: Koalition will Lockerungen vom Verbrenner-Aus in EU ab 2035

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition will sich auf EU-Ebene für Lockerungen vom geplanten Aus für neue Verbrenner-Autos ab 2035 einsetzen. Demnach sollten auch nach 2035 "hocheffiziente Verbrenner" zugelassen werden dürfen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen nach dem Koalitionsausschuss erfuhr./hoe/DP/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tesla
Volkswagen (VW) Vz
Mercedes-Benz
BMW
Porsche AG Vz.

Das könnte dich auch interessieren

Europäische Union
EU-Automarkt legt im Oktober weiter zu25. Nov. · dpa-AFX
EU-Automarkt legt im Oktober weiter zu
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden