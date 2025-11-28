Kreml: Orban trifft Putin heute in Moskau
dpa-AFX · Uhr
MOSKAU (dpa-AFX) - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wird heute in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge die Reisepläne Orbans, der mit Putin über Energielieferungen und den Krieg in der Ukraine sprechen wolle./ksr/DP/zb
