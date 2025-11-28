Original-Research: HMS Bergbau AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG 28.11.2025 / 11:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG Unternehmen: HMS Bergbau AG ISIN: DE0006061104 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.11.2025 Kursziel: 81,00 EUR (zuvor: 76,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach EKF-Feedback: Flüssigbrennstoff-Integration schreitet voran und dürfte 2026 bereits erhebliche Ergebnisbeiträge liefern Im Rahmen des Eigenkapitalforums hatten wir erneut die Gelegenheit, mit CEO Dennis Schwindt und CFO Jens Moir zu sprechen. Wir sehen weiterhin operative Fortschritte in den strategischen Wachstumsfeldern (Ausbau des Flüssigbrennstoff-Geschäfts sowie Vorbereitung der eigenen Kohleproduktion) und unterstreichen die aus unserer Sicht sehr gute Visibilität für ein wachstumsstarkes Jahr 2026 mit verbesserter Ergebnisdynamik. Operative Integration im Flüssigbrennstoff-Bereich verläuft schneller als erwartet: Das im Herbst übernommene Team ist inzwischen größtenteils in die bestehenden Strukturen integriert und arbeitet bereits aktiv im Tagesgeschäft. Die Gespräche auf dem EKF haben unsere Zuversicht erhöht, dass HMS seine Jahresziele (1,5 Mrd. EUR Umsatz bei 20 Mio. EUR EBITDA) übertreffen dürfte. Gleichzeitig erwarten wir ab 2026 einen überproportionalen Wachstumsbeitrag. Bereits im kommenden Jahr sollte der Bereich unserer Einschätzung nach einen mittleren dreistelligen Mio.-Euro-Betrag zum Umsatz beitragen, während wir bisher nur von einem niedrigen dreistelligen Mio.-Euro-Betrag ausgegangen waren. Die Bruttomargen liegen zwar markttypisch unterhalb des Kohlehandels (MONe: ~2%), allerdings sorgt die hohe Transaktionsfrequenz für spürbare Skaleneffekte und unterstützt die Diversifikation des Geschäftsmodells. Personalkosten sollten 2026 weniger stark steigen als von uns erwartet: Ein zusätzlicher positiver Aspekt betrifft die Kostenbasis. Wir gehen nun davon aus, dass die variablen Vergütungsanteile des Flüssigbrennstoff-Teams geringer ausfallen dürften als bislang geplant. Entsprechend reduzieren wir unsere Prognose für die Personalkosten, was die operative Marge in den Geschäftsjahren 2026ff. leicht verbessert und im Zusammenhang mit den höheren Umsatzprognosen zu einem erwarteten EBITDA von 39,0 Mio. EUR (zuvor: 35,2 Mio. EUR) führt. Botswana-Mine vor Produktionsstart - Margenprofil vor struktureller Verbesserung: Die Gespräche bestätigten den Zeitplan mit dem Beginn der großvolumigen eigenen Kohleproduktion in Botswana im Verlauf des ersten Quartals 2026. Während der Beitrag im ersten Halbjahr noch moderat bleiben dürfte, erwarten wir insbesondere ab H2 2026 eine deutliche Ausweitung der Bruttomarge auf Konzernebene. Für das Gesamtjahr 2026 rechnen wir mit einer Bruttomarge von rund 3,5%, getragen von etwa 3% im klassischen Kohlehandel, ca. 2% im Flüssigbrennstoff-Geschäft und deutlich über 30% im Bereich der eigenen Produktion. Die vertikale Integration gewinnt damit zunehmend an Bedeutung und verbessert das strukturelle Margenprofil der Gruppe nachhaltig mit einem noch stärkeren Effekt in 2027, der den margenverwässernden Anstieg des Flüssigbrennstoff-Anteils überkompensieren sollte. Fazit: Das EKF bestätigte den positiven Trend, den HMS bereits im Rahmen der Roadshows kommunizieren konnte. Die Integration des Flüssigbrennstoff-Teams schreitet sichtbar voran, während der bevorstehende Produktionsstart in Botswana ab 2026 zu einem qualitativen Sprung in der Profitabilität führen dürfte. Vor diesem Hintergrund sehen wir das Unternehmen auf einem profitablen Wachstumspfad und reflektieren die höhere Konfidenz in den schnellen Aufbau des Flüssigbrennstoff-Geschäfts mit einem neuen Kursziel von 81,00 EUR (zuvor: 76,00 EUR). Wir bekräftigen die Kaufempfehlung. 