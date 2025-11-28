W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: HMS Bergbau AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG

28.11.2025 / 11:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG

     Unternehmen:               HMS Bergbau AG
     ISIN:                      DE0006061104

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      28.11.2025
     Kursziel:                  81,00 EUR (zuvor: 76,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

EKF-Feedback: Flüssigbrennstoff-Integration schreitet voran und dürfte 2026
bereits erhebliche Ergebnisbeiträge liefern

Im Rahmen des Eigenkapitalforums hatten wir erneut die Gelegenheit, mit CEO
Dennis Schwindt und CFO Jens Moir zu sprechen. Wir sehen weiterhin operative
Fortschritte in den strategischen Wachstumsfeldern (Ausbau des
Flüssigbrennstoff-Geschäfts sowie Vorbereitung der eigenen Kohleproduktion)
und unterstreichen die aus unserer Sicht sehr gute Visibilität für ein
wachstumsstarkes Jahr 2026 mit verbesserter Ergebnisdynamik.

Operative Integration im Flüssigbrennstoff-Bereich verläuft schneller als
erwartet: Das im Herbst übernommene Team ist inzwischen größtenteils in die
bestehenden Strukturen integriert und arbeitet bereits aktiv im
Tagesgeschäft. Die Gespräche auf dem EKF haben unsere Zuversicht erhöht,
dass HMS seine Jahresziele (1,5 Mrd. EUR Umsatz bei 20 Mio. EUR EBITDA)
übertreffen dürfte. Gleichzeitig erwarten wir ab 2026 einen
überproportionalen Wachstumsbeitrag. Bereits im kommenden Jahr sollte der
Bereich unserer Einschätzung nach einen mittleren dreistelligen
Mio.-Euro-Betrag zum Umsatz beitragen, während wir bisher nur von einem
niedrigen dreistelligen Mio.-Euro-Betrag ausgegangen waren. Die Bruttomargen
liegen zwar markttypisch unterhalb des Kohlehandels (MONe: ~2%), allerdings
sorgt die hohe Transaktionsfrequenz für spürbare Skaleneffekte und
unterstützt die Diversifikation des Geschäftsmodells.

Personalkosten sollten 2026 weniger stark steigen als von uns erwartet: Ein
zusätzlicher positiver Aspekt betrifft die Kostenbasis. Wir gehen nun davon
aus, dass die variablen Vergütungsanteile des Flüssigbrennstoff-Teams
geringer ausfallen dürften als bislang geplant. Entsprechend reduzieren wir
unsere Prognose für die Personalkosten, was die operative Marge in den
Geschäftsjahren 2026ff. leicht verbessert und im Zusammenhang mit den
höheren Umsatzprognosen zu einem erwarteten EBITDA von 39,0 Mio. EUR (zuvor:
35,2 Mio. EUR) führt.

Botswana-Mine vor Produktionsstart - Margenprofil vor struktureller
Verbesserung: Die Gespräche bestätigten den Zeitplan mit dem Beginn der
großvolumigen eigenen Kohleproduktion in Botswana im Verlauf des ersten
Quartals 2026. Während der Beitrag im ersten Halbjahr noch moderat bleiben
dürfte, erwarten wir insbesondere ab H2 2026 eine deutliche Ausweitung der
Bruttomarge auf Konzernebene. Für das Gesamtjahr 2026 rechnen wir mit einer
Bruttomarge von rund 3,5%, getragen von etwa 3% im klassischen Kohlehandel,
ca. 2% im Flüssigbrennstoff-Geschäft und deutlich über 30% im Bereich der
eigenen Produktion. Die vertikale Integration gewinnt damit zunehmend an
Bedeutung und verbessert das strukturelle Margenprofil der Gruppe nachhaltig
mit einem noch stärkeren Effekt in 2027, der den margenverwässernden Anstieg
des Flüssigbrennstoff-Anteils überkompensieren sollte.

Fazit: Das EKF bestätigte den positiven Trend, den HMS bereits im Rahmen der
Roadshows kommunizieren konnte. Die Integration des Flüssigbrennstoff-Teams
schreitet sichtbar voran, während der bevorstehende Produktionsstart in
Botswana ab 2026 zu einem qualitativen Sprung in der Profitabilität führen
dürfte. Vor diesem Hintergrund sehen wir das Unternehmen auf einem
profitablen Wachstumspfad und reflektieren die höhere Konfidenz in den
schnellen Aufbau des Flüssigbrennstoff-Geschäfts mit einem neuen Kursziel
von 81,00 EUR (zuvor: 76,00 EUR). Wir bekräftigen die Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d9bbdcc57e44efbde4c93b32369777c3

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

