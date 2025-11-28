Original-Research: Wolftank Group AG (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten)

^ Original-Research: Wolftank Group AG - von Montega AG 28.11.2025 / 17:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Wolftank Group AG Unternehmen: Wolftank Group AG ISIN: AT0000A25NJ6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 28.11.2025 Kursziel: 7,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Wolftank stellt im Zuge eines Strategie-Updates ambitionierte Mittelfristziele vor Wolftank hat am 21.11. ein umfangreiches Strategie-Update präsentiert. Darüber hinaus wurden jüngst die Zahlen für Q3/25 vorgelegt. Neue Wachstums- und Innovationsfelder im Visier: Im Rahmen der 'GreenLead 2030'-Strategie beabsichtigt Wolftank, über die Kernkompetenzen in den beiden Geschäftssegmenten Umweltdienstleistungen (Dekontamination belasteter Böden, Recycling von Materialien und Stoffen, Tanksanierung etc.) sowie Wasserstoff & Erneuerbare Energien (u.a. H2-Tankanlagen) neue Wachstums- und Innovationsfelder zu erschließen. Im Fokus des Unternehmens stehen zunächst die folgenden drei Bereiche: * Batterie-Recycling: Auf Basis eigener Recycling-Anlagen und der tiefen Expertise von Kreislaufwirtschaftssystemen plant Wolftank, in Kooperation mit Industriepartnern, geschlossene Materialkreisläufe zum Recycling von Batterien zu etablieren. Der Markt für Batterie-Recyclinglösungen in Europa wird in 2024 auf ein Volumen von rund 1,6 Mrd. EUR beziffert und dürfte bis 2030 ein Marktvolumen von ca. 5 Mrd. EUR erreichen. Hier strebt Wolftank einen Marktanteil von rund 2% an (Umsatzpotenzial: ca. 100 Mio. EUR). * PFAS-Dekontamination: Wolftank verfügt über verschiedene chemische, biologische und membranbasierte Verfahren, um sogenannte Ewigkeitschemikalien (PFAS) aus Böden und Gewässern zu entfernen. In Europa dürfte die PFAS-Dekontamination bis 2030 ein Marktvolumen von rund 600 Mio. EUR einnehmen (2024: 380 Mio. EUR), wovon für Wolftank wiederum ein Marktanteil von rund 2% angestrebt wird (Umsatzpotenzial: ca. 12 Mio. EUR). * Automatisierte Tanksanierung: Auch der Markt für automatisierte Tanksanierungen ist heute rund 380 Mio. EUR groß und dürfte in den kommenden fünf Jahren auf etwa 500 Mio. EUR anwachsen. Wolftank bietet bereits seit einigen Jahren robotergestützte industrielle Tanksanierungen an, die bis 2030 durch eine verstärkte Vermarktung und die Expansion in angrenzende Kundensegmente einen Marktanteil von rund 4% erobern sollen (Umsatzpotenzial: ca. 20 Mio. EUR). Mit ersten signifikanten Umsatzbeiträgen aus den Innovationsfeldern rechnet der Vorstand ab dem Jahr 2027. Für die beiden bestehenden Geschäftssegmente wird im Zeitraum 2026 bis 2028 ein jährliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich avisiert. Somit strebt Wolftank an, aus der Kombination des Wachstums der aktuellen Geschäftsaktivitäten mit den Umsatzbeiträgen aus den Innovationsfeldern ab 2028 Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich zu erzielen. In Summe sollen bis 2030 Konzernerlöse i.H.v. 250 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von rund 12% zu Buche stehen. Als Zwischenziel rechnet der Vorstand in den Jahren 2027 und 2028 mit Erlösen von 150 bis 175 Mio. EUR sowie einer EBITDA-Marge von mindestens 10%. Darüber hinaus analysiert das Unternehmen aus technologischer Sicht derzeit weitere adressierbare Innovationsfelder wie High-Performance-Coatings, Redox-Flow-Energiespeicher sowie neben den etablierten Wasserstoffbetankungsanlagen weitere emissionsfreie Systeme. Ob diese ebenfalls bearbeitet werden, wird das Management im Jahresverlauf 2026 entscheiden. Turnaround in 2026 erwartet: Für das kommende Geschäftsjahr 2026 wurde im Zuge des Strategie-Updates außerdem ein Umsatz zwischen 130 und 135 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von 6 bis 7% in Aussicht gestellt, was weitgehend unseren Erwartungen entspricht. Die Guidance für 2025 (Umsatz 121-123 Mio. EUR; EBITDA zw. -1,0 und 0,5 Mio. EUR; adj. EBITDA zw. 1,5 und 3,0 Mio. EUR) bekräftigte der Vorstand. Untermauert wird der avisierte Turnaround durch das laufende Kostensenkungsprogramm, das laut Vorstand durch allgemeine Strukturanpassungen inklusive im Personalbereich (1,6 Mio. EUR), die Zentralisierung des Einkaufs (1,2 Mio. EUR) sowie Divestments (1,1 Mio. EUR; u.a. Verkauf einer nicht-strategischen Tochtergesellshaft in Brasilien) zu Einsparungen von rund 4 Mio. EUR p.a. führt. Nicht zuletzt trägt die Einführung eines gruppenweiten ERP-Systems zu einer geschärften Organisationsstruktur zum Start des neuen Geschäftsjahrs bei. Aufwärtstrend in Q3: Nach den jüngst veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um 7,6% yoy auf 29,9 Mio. EUR. Auf das Segment Umweltdienstleistungen entfiel ein wieder verbesserter Quartalsumsatz von 27,4 Mio. EUR (H1: 45,1 Mio. EUR). Wasserstoff & Erneuerbare Energien zeigte die projektbedingten Schwankungen und trug 2,5 Mio. EUR (H1: 15,7 Mio. EUR) bei. Für das Schlussquartal stellte der CEO mit Blick auf die Auftragspipeline auch hier aber wieder ein zweistelliges Umsatzniveau in Aussicht. Insgesamt verfügte Wolftank zum 30.09. über einen nach wie vor starken Auftragsbestand i.H.v. >150 Mio. EUR, wovon ca. 35 Mio. EUR noch im laufenden Jahr verumsatzt werden sollen. Ergebnisseitig gelang in Q3 bei einem bereinigten EBITDA von 1,1 Mio. EUR (H1: -0,1 Mio. EUR) unterjährig bereits der operative Turnaround. Maßgeblich hierfür waren eine strikte Kostendisziplin, ein verbesserter Produkt- und Projektmix sowie die Wiederinbetriebnahme einer Recycling-Anlage, die bis August wartungsbedingt stillgestanden hatte. In den Bereinigungen sind wie erwartet eine einmalige Rückstellung i.H.v. 2,5 Mio. EUR für das erstinstanzliche Urteil über eine Schadensersatzzahlung an einen Kunden in Italien enthalten (vgl. Comment vom 21.08.2025) sowie der positive Einmaleffekt von 1,1 Mio. EUR aus u.a. der Entkonsolidierung der Tochtergesellschaft in Lateinamerika. Ohne Berücksichtigung dieser Adjustments ergab sich für Q3 ein EBITDA von -0,5 Mio. EUR (9M: -2,7 Mio. EUR). Ein Erreichen der Guidance impliziert somit für Q4 eine weitere Verbesserung des EBITDAs auf >1,7 Mio. EUR. Wir positionieren uns am unteren Ende der Guidance-Bandbreite. Prognosen für 2026ff. bestätigt: Wir erachten die Visibilität hinsichtlich des Markterfolgs in den dargestellten Innovationsfeldern derzeit noch als gering und das Umsatzziel 2030 vor diesem Hintergrund als ambitioniert. In unseren Prognosen nehmen wir zum Ende der Dekade einen Konzernumsatz von knapp 169 Mio. EUR an, was im Zeitraum 2025-2030 einer CAGR von 6,6% gleichkommt. Dies erscheint uns als organische Wachstumsrate für die Gruppe nach wie vor realistisch. Margenseitig rechnen wir nach einer deutlichen Erholung auf 5,9% (EBITDA-Marge) in 2026 mit einer weiteren Steigerung auf 8,7% bis 2030. Auch an dieser Prognose halten wir zunächst unverändert fest. Darüber hinaus können wir derzeit noch nicht final abschätzen, welche CAPEX-seitigen Maßnahmen bei Wolftank zur Erschließung der neuen Innovationsfelder vonnöten sind. Die in unserem Bewertungsmodell antizipierte durchschnittliche Investitionsquote von 2,4% bis 2030 erscheint uns in Anbetracht der Wachstumspläne eher niedrig. Fazit: Der europäische Markt bietet für Wolftank u.E. zu genüge Wachstumspotenziale, zumal EU-Richtlinien wie die Soil-Health-Directive, die PFAS-Verordnung oder das Batterie-Recyclinggesetz das Geschäftsmodell des Greentech-Spezialisten - anders als in den USA - auch regulatorisch untermauern. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die strategische Fokussierung des Managements auf organisches Wachstum vornehmlich in Europa sowie die Straffung der internen Strukturen in der Gruppe. Dennoch bleiben wir mit unseren Prognosen vorerst - verglichen mit den Zielen des Unternehmens - sehr vorsichtig positioniert. Ungeachtet dessen sehen wir infolge der schwachen Geschäftsentwicklung im Übergangsjahr 2025 sowie der damit einhergehenden negativen Kursperformance der Aktie (YTD: -45%) das Chance-Risiko-Verhältnis mittlerweile wieder als attraktiv an. Unter der Annahme eines erfolgreichen Turnarounds in 2026 ist Wolftank derzeit mit einem sehr moderaten Forward-EV/EBITDA-Muliple von 6,5x bewertet. Wir empfehlen die Akie daher bei einem unveränderten Kursziel von 7,00 EUR wieder zum Kauf. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. 