W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Wolftank Group AG (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten)

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Wolftank Group AG - von Montega AG

28.11.2025 / 17:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Wolftank Group AG

     Unternehmen:               Wolftank Group AG
     ISIN:                      AT0000A25NJ6

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen (zuvor: Halten)
     seit:                      28.11.2025
     Kursziel:                  7,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Wolftank stellt im Zuge eines Strategie-Updates ambitionierte
Mittelfristziele vor

Wolftank hat am 21.11. ein umfangreiches Strategie-Update präsentiert.
Darüber hinaus wurden jüngst die Zahlen für Q3/25 vorgelegt.

Neue Wachstums- und Innovationsfelder im Visier: Im Rahmen der 'GreenLead
2030'-Strategie beabsichtigt Wolftank, über die Kernkompetenzen in den
beiden Geschäftssegmenten Umweltdienstleistungen (Dekontamination belasteter
Böden, Recycling von Materialien und Stoffen, Tanksanierung etc.) sowie
Wasserstoff & Erneuerbare Energien (u.a. H2-Tankanlagen) neue Wachstums- und
Innovationsfelder zu erschließen. Im Fokus des Unternehmens stehen zunächst
die folgenden drei Bereiche:

  * Batterie-Recycling: Auf Basis eigener Recycling-Anlagen und der tiefen
    Expertise von Kreislaufwirtschaftssystemen plant Wolftank, in
    Kooperation mit Industriepartnern, geschlossene Materialkreisläufe zum
    Recycling von Batterien zu etablieren. Der Markt für
    Batterie-Recyclinglösungen in Europa wird in 2024 auf ein Volumen von
    rund 1,6 Mrd. EUR beziffert und dürfte bis 2030 ein Marktvolumen von ca.
    5 Mrd. EUR erreichen. Hier strebt Wolftank einen Marktanteil von rund 2%
    an (Umsatzpotenzial: ca. 100 Mio. EUR).

  * PFAS-Dekontamination: Wolftank verfügt über verschiedene chemische,
    biologische und membranbasierte Verfahren, um sogenannte
    Ewigkeitschemikalien (PFAS) aus Böden und Gewässern zu entfernen. In
    Europa dürfte die PFAS-Dekontamination bis 2030 ein Marktvolumen von
    rund 600 Mio. EUR einnehmen (2024: 380 Mio. EUR), wovon für Wolftank
    wiederum ein Marktanteil von rund 2% angestrebt wird (Umsatzpotenzial:
    ca. 12 Mio. EUR).

  * Automatisierte Tanksanierung: Auch der Markt für automatisierte
    Tanksanierungen ist heute rund 380 Mio. EUR groß und dürfte in den
    kommenden fünf Jahren auf etwa 500 Mio. EUR anwachsen. Wolftank bietet
    bereits seit einigen Jahren robotergestützte industrielle
    Tanksanierungen an, die bis 2030 durch eine verstärkte Vermarktung und
    die Expansion in angrenzende Kundensegmente einen Marktanteil von rund
    4% erobern sollen (Umsatzpotenzial: ca. 20 Mio. EUR).

Mit ersten signifikanten Umsatzbeiträgen aus den Innovationsfeldern rechnet
der Vorstand ab dem Jahr 2027. Für die beiden bestehenden Geschäftssegmente
wird im Zeitraum 2026 bis 2028 ein jährliches Umsatzwachstum im hohen
einstelligen Prozentbereich avisiert. Somit strebt Wolftank an, aus der
Kombination des Wachstums der aktuellen Geschäftsaktivitäten mit den
Umsatzbeiträgen aus den Innovationsfeldern ab 2028 Wachstumsraten im
zweistelligen Prozentbereich zu erzielen. In Summe sollen bis 2030
Konzernerlöse i.H.v. 250 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von rund 12% zu
Buche stehen. Als Zwischenziel rechnet der Vorstand in den Jahren 2027 und
2028 mit Erlösen von 150 bis 175 Mio. EUR sowie einer EBITDA-Marge von
mindestens 10%. Darüber hinaus analysiert das Unternehmen aus
technologischer Sicht derzeit weitere adressierbare Innovationsfelder wie
High-Performance-Coatings, Redox-Flow-Energiespeicher sowie neben den
etablierten Wasserstoffbetankungsanlagen weitere emissionsfreie Systeme. Ob
diese ebenfalls bearbeitet werden, wird das Management im Jahresverlauf 2026
entscheiden.

Turnaround in 2026 erwartet: Für das kommende Geschäftsjahr 2026 wurde im
Zuge des Strategie-Updates außerdem ein Umsatz zwischen 130 und 135 Mio. EUR
bei einer EBITDA-Marge von 6 bis 7% in Aussicht gestellt, was weitgehend
unseren Erwartungen entspricht. Die Guidance für 2025 (Umsatz 121-123 Mio.
EUR; EBITDA zw. -1,0 und 0,5 Mio. EUR; adj. EBITDA zw. 1,5 und 3,0 Mio. EUR)
bekräftigte der Vorstand. Untermauert wird der avisierte Turnaround durch
das laufende Kostensenkungsprogramm, das laut Vorstand durch allgemeine
Strukturanpassungen inklusive im Personalbereich (1,6 Mio. EUR), die
Zentralisierung des Einkaufs (1,2 Mio. EUR) sowie Divestments (1,1 Mio. EUR;
u.a. Verkauf einer nicht-strategischen Tochtergesellshaft in Brasilien) zu
Einsparungen von rund 4 Mio. EUR p.a. führt. Nicht zuletzt trägt die
Einführung eines gruppenweiten ERP-Systems zu einer geschärften
Organisationsstruktur zum Start des neuen Geschäftsjahrs bei.

Aufwärtstrend in Q3: Nach den jüngst veröffentlichten Zahlen zum dritten
Quartal stieg der Konzernumsatz um 7,6% yoy auf 29,9 Mio. EUR. Auf das
Segment Umweltdienstleistungen entfiel ein wieder verbesserter
Quartalsumsatz von 27,4 Mio. EUR (H1: 45,1 Mio. EUR). Wasserstoff &
Erneuerbare Energien zeigte die projektbedingten Schwankungen und trug 2,5
Mio. EUR (H1: 15,7 Mio. EUR) bei. Für das Schlussquartal stellte der CEO mit
Blick auf die Auftragspipeline auch hier aber wieder ein zweistelliges
Umsatzniveau in Aussicht. Insgesamt verfügte Wolftank zum 30.09. über einen
nach wie vor starken Auftragsbestand i.H.v. >150 Mio. EUR, wovon ca. 35 Mio.
EUR noch im laufenden Jahr verumsatzt werden sollen. Ergebnisseitig gelang
in Q3 bei einem bereinigten EBITDA von 1,1 Mio. EUR (H1: -0,1 Mio. EUR)
unterjährig bereits der operative Turnaround. Maßgeblich hierfür waren eine
strikte Kostendisziplin, ein verbesserter Produkt- und Projektmix sowie die
Wiederinbetriebnahme einer Recycling-Anlage, die bis August wartungsbedingt
stillgestanden hatte. In den Bereinigungen sind wie erwartet eine einmalige
Rückstellung i.H.v. 2,5 Mio. EUR für das erstinstanzliche Urteil über eine
Schadensersatzzahlung an einen Kunden in Italien enthalten (vgl. Comment vom
21.08.2025) sowie der positive Einmaleffekt von 1,1 Mio. EUR aus u.a. der
Entkonsolidierung der Tochtergesellschaft in Lateinamerika. Ohne
Berücksichtigung dieser Adjustments ergab sich für Q3 ein EBITDA von -0,5
Mio. EUR (9M: -2,7 Mio. EUR). Ein Erreichen der Guidance impliziert somit
für Q4 eine weitere Verbesserung des EBITDAs auf >1,7 Mio. EUR. Wir
positionieren uns am unteren Ende der Guidance-Bandbreite.

Prognosen für 2026ff. bestätigt: Wir erachten die Visibilität hinsichtlich
des Markterfolgs in den dargestellten Innovationsfeldern derzeit noch als
gering und das Umsatzziel 2030 vor diesem Hintergrund als ambitioniert. In
unseren Prognosen nehmen wir zum Ende der Dekade einen Konzernumsatz von
knapp 169 Mio. EUR an, was im Zeitraum 2025-2030 einer CAGR von 6,6%
gleichkommt. Dies erscheint uns als organische Wachstumsrate für die Gruppe
nach wie vor realistisch. Margenseitig rechnen wir nach einer deutlichen
Erholung auf 5,9% (EBITDA-Marge) in 2026 mit einer weiteren Steigerung auf
8,7% bis 2030. Auch an dieser Prognose halten wir zunächst unverändert fest.
Darüber hinaus können wir derzeit noch nicht final abschätzen, welche
CAPEX-seitigen Maßnahmen bei Wolftank zur Erschließung der neuen
Innovationsfelder vonnöten sind. Die in unserem Bewertungsmodell
antizipierte durchschnittliche Investitionsquote von 2,4% bis 2030 erscheint
uns in Anbetracht der Wachstumspläne eher niedrig.

Fazit: Der europäische Markt bietet für Wolftank u.E. zu genüge
Wachstumspotenziale, zumal EU-Richtlinien wie die Soil-Health-Directive, die
PFAS-Verordnung oder das Batterie-Recyclinggesetz das Geschäftsmodell des
Greentech-Spezialisten - anders als in den USA - auch regulatorisch
untermauern. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die strategische
Fokussierung des Managements auf organisches Wachstum vornehmlich in Europa
sowie die Straffung der internen Strukturen in der Gruppe. Dennoch bleiben
wir mit unseren Prognosen vorerst - verglichen mit den Zielen des
Unternehmens - sehr vorsichtig positioniert. Ungeachtet dessen sehen wir
infolge der schwachen Geschäftsentwicklung im Übergangsjahr 2025 sowie der
damit einhergehenden negativen Kursperformance der Aktie (YTD: -45%) das
Chance-Risiko-Verhältnis mittlerweile wieder als attraktiv an. Unter der
Annahme eines erfolgreichen Turnarounds in 2026 ist Wolftank derzeit mit
einem sehr moderaten Forward-EV/EBITDA-Muliple von 6,5x bewertet. Wir
empfehlen die Akie daher bei einem unveränderten Kursziel von 7,00 EUR
wieder zum Kauf.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d72f558fb666509f2c4c6c89a8280f42

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=bad1ef5f-cc73-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2237648 28.11.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Wolftank Group

Das könnte dich auch interessieren

Analysten optimistisch
Alles was 'Thyssen' heißt gefragt26. Nov. · dpa-AFX
ThyssenKrupp Headquarter Essen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden