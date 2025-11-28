OTS: PartnerFonds AG / Aktualisierte Version: PartnerFonds AG - TAUSCHANGEBOT ...

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

PartnerFonds AG - TAUSCHANGEBOT

    Aktualisierte Version: PartnerFonds AG - TAUSCHANGEBOT FÜR BLUE CAP
AKTIEN VERÖFFENTLICHT
München (ots) - Bitte beachten Sie die aktualisierte Version. Bitte die Version
vom 27.11.25, 17.06 Uhr nicht verwenden.

Die PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds") hat heute die Angebotsunterlage für
das Angebot zum Aktienrücktausch veröffentlicht, mit dem die PartnerFonds ihren
Aktionären anbietet, Aktien der PartnerFonds in Aktien an der Blue Cap AG ("Blue
Cap") umzutauschen.

Die Angebotsunterlage und der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt sind
neben weiteren Informationen auf der Internetseite der PartnerFonds (
http://www.partnerfonds.ag ) im Bereich "Investor Relations" veröffentlicht, die
Angebotsunterlage ist zusätzlich auch im Bundesanzeiger abrufbar.

Der Wert der PartnerFonds und der Verkehrswert der Blue Cap wurden gutachterlich
ermittelt. Dabei wird die Aktie der Blue Cap mit einem Verkehrswert von EUR
26,36 je Aktie bewertet, woraus sich ein Tauschverhältnis von 26,36 zu 1 ergibt
- d.h., für jeweils 26,36 PartnerFonds-Aktien erhält ein Aktionär eine Blue
Cap-Aktie. PartnerFonds-Aktionäre erhalten das Tauschangebot von ihren
Depotbanken. Die Frist für die Annahme des Tauschangebots beginnt am 28.
November 2025, 0:00 Uhr, und endet am 12. Dezember 2025, 24:00 Uhr.

Dr. von Kottwitz, Abwickler, kommentiert: "Mit dem Angebot des Aktientauschs
bieten wir den Aktionärinnen und Aktionären der PartnerFonds die Möglichkeit,
ihre PartnerFonds Aktien in handelbare Blue Cap Aktien zu tauschen, oder
weiterhin an der Liquidation der PartnerFonds teilzuhaben. Für die Liquidation
bedeutet diese komplexe Transaktion einen wichtigen Fortschritt. Gleichzeitig
freut es mich, dass wir dadurch die Beteiligung der PartnerFonds an Blue Cap
weiter kursschonend reduzieren können und die Aktionärsstruktur von Blue Cap
verbreitert wird. "

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PartnerFonds AG i.L.
Petra Schöffel
Widenmayerstrasse 50
80538 München
Telefon: +49 (0)89 - 614 240 200
Fax: +49 (0)89 - 614 240 299
E-Mail: mailto:info@partnerfonds.ag

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126829/6167963
OTS:               PartnerFonds AG

