W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Perus Ex-Präsident Castillo wegen Verschwörung zu rund elf Jahren Haft verurteilt

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Lima (Reuters) - Ein Gericht in Peru hat den früheren Präsidenten Pedro Castillo wegen Rebellion und Verschwörung gegen den Staat zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

Der Linkspolitiker hatte Ende 2022 erfolglos versucht, das Parlament aufzulösen und sich weitreichende Befugnisse anzueignen. Das Urteil erging am Donnerstag in Lima. Die Staatsanwaltschaft hatte 34 Jahre Haft gefordert.

Castillo war im Dezember 2022 nach seinem gescheiterten Staatsstreich des Amtes enthoben worden. Die Sicherheitskräfte hatten seine Anordnung zur Parlamentsauflösung nicht unterstützt. In seiner Schlussrede vor Gericht hatte der Ex-Präsident die Vorwürfe zurückgewiesen.

Sein Sturz hatte gewaltsame Proteste gegen die neue Regierung ausgelöst. Dabei starben Dutzende Menschen, vor allem in ärmeren Regionen, wo Castillo größeren Rückhalt hatte. Der frühere Lehrer saß während des Prozesses bereits in Untersuchungshaft.

Nach Castillos Amtsenthebung übernahm seine damalige Vizepräsidentin Dina Boluarte die Macht. Sie wurde jedoch Anfang Oktober vom Kongress wegen moralischer Untauglichkeit abgesetzt. Ihr Nachfolger José Jeri soll die Amtszeit bis Juli 2026 beenden.

(Bericht von Marco Aquino, Iñigo Alexander und Aida Pelaez-Fernandez. Geschrieben von Isabelle Noack. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Am US-Feiertag
Oracle, Alphabet, Nvidia: Frische Analysen im KI-Sektorgestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Dax Tagesrückblick 25.11.2025
Ukraine stimmt Friedensplan zu – Dax schließt im Plus25. Nov. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 27.11.2025
Deutscher Aktienmarkt steigt vierten Tag in Folge – Puma 19 Prozent teurergestern, 17:59 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 26.11.2025
Anleger honorieren Ukraine-Fortschritte - Salzgitter-Aktie steigt26. Nov. · onvista
Dax als Wort auf Chart
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden