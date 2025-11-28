W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu den Schüssen in Washington

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu den Schüssen in Washington:

(.) Die Motive des Schützen [sind] (.) noch nicht geklärt, da sollte man die weiteren Ermittlungen abwarten. Dass es zwei Soldaten der Nationalgarde traf, deren Einsatz in der amerikanischen Hauptstadt umstritten ist, ist auffällig; vorstellbar sind aber auch unpolitische Hintergründe. Keinen Zweifel kann es über die politischen Folgen geben. Der festgenommene Verdächtige ist ein Einwanderer aus Afghanistan, er kam mit einem Programm für ehemalige amerikanische Ortskräfte in die Vereinigten Staaten. Trump hat das schnell dazu veranlasst, eine neuerliche Sicherheitsüberprüfung für eingereiste Afghanen anzuordnen und die Nationalgarde in Washington nochmals zu verstärken. Etwas anderes war von diesem Präsidenten nicht zu erwarten (.). Die Reaktion entspricht seiner harten Sicherheits- und Migrationspolitik. (.)/yyzz/DP/mis

