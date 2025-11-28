W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Rentenpaket soll bleiben - Weitere Reform angepeilt

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Koalition will ihren Rentenstreit mit der konkreten Aussicht auf eine große, weitere Reform der Alterssicherung lösen. Das geht aus dem Entwurf für einen Begleittext für das geplante Rentengesetz hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Das Gesetz mit einer Stabilisierung des Rentenniveaus soll unverändert bleiben./bw/DP/zb

