Rentenpaket soll bleiben - Weitere Reform angepeilt
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Koalition will ihren Rentenstreit mit der konkreten Aussicht auf eine große, weitere Reform der Alterssicherung lösen. Das geht aus dem Entwurf für einen Begleittext für das geplante Rentengesetz hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Das Gesetz mit einer Stabilisierung des Rentenniveaus soll unverändert bleiben./bw/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Paradoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert23. Nov. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße