Schweizer Wirtschaft schrumpft - Pharmaindustrie als Bremsklotz

Reuters · Uhr
Zürich (Reuters) - Die Schweizer Wirtschaft ist im dritten Quartal geschrumpft.

Gebremst von einem starken Einbruch in der wichtigen chemisch-pharmazeutischen Industrie sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Juli bis September um 0,5 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Im Vorquartal war die Wirtschaft noch um 0,2 Prozent gewachsen. Ausschlaggebend für den Rückgang war ein Einbruch der Wertschöpfung in der chemisch-pharmazeutischen Industrie um 7,9 Prozent. Dies sei eine Kompensation für die starken Zuwächse in den Vorquartalen, die auch von Vorzieheffekten im Zusammenhang mit der US-Handelspolitik geprägt gewesen seien, hieß es. Zudem trug die Energiebranche mit einem Minus von 13,9 Prozent zum Rückgang bei. Grund hierfür war eine geringere Stromproduktion der Atomkraftwerke im Sommer.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

