Trump: Nationalgardistin nach Schüssen gestorben
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine der beiden in der US-Hauptstadt Washington angeschossenen Nationalgardisten ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump gestorben. "Sie wurde brutal angegriffen, sie ist tot", sagte Trump./ngu/DP/zb
