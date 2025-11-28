W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Trump: Nationalgardistin nach Schüssen gestorben

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine der beiden in der US-Hauptstadt Washington angeschossenen Nationalgardisten ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump gestorben. "Sie wurde brutal angegriffen, sie ist tot", sagte Trump./ngu/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Logistikkonzern
Netzagentur droht Deutscher Post mit hohen Strafen23. Nov. · dpa-AFX
Netzagentur droht Deutscher Post mit hohen Strafen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden